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Роман Вирастюк в тяжелом состоянии – спортсмену сделали операцию на сердце

23 июля, 16:25

Известный украинский легкоатлет провел 20 часов на операционном столе

Роман Вирастюк
Роман Вирастюк.

У бронзового медалиста чемпионата Европы 1994 года по толканию ядра Романа Вирастюка возникли серьезные проблемы со здоровьем. На днях Роману Вирастюку сделали сложную операцию на сердце, которая длилась 20 часов. Состояние спортсмена остается тяжелым.

Процесс восстановления будет очень длительным и требует чрезвычайно больших финансовых затрат. Родные спортсмена обратились за помощью к общественности.

Сейчас Роман (брат известного стронгмена Василия Вирастюка) работает директором Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины. Он принимал участие в парламентских выборах 2019, но не сумел победить в мажоритарном округе в Ивано-Франковской области.

В 2005 году Вирастюк перенес операцию по протезированию аорты и аортальных клапанов. А в конце 2015 года в прессе появилась информация, что Роман Вирастюк нуждается в еще двух кардиохирургических операциях, началась кампания по сбору средств. Первая операция прошла 31 марта 2016 года и продолжалась 13 часов, Вирастюку поставили сердечный клапан и протез корня аорты. Теперь Романа снова прооперировали.

Выступление Василия Вирастюка на церемонии вручения спортивного "Оскара"-2018:

Напомни, что золотые медали на чемпионате Европы U-20 завоевали Михаил Кохан (метание молота), Валерия Иваненко (метание молота) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту). В этом месяце 17-летняя Магучих - стала самой молодой в истории прыгуньей в высоту, кому покорились два метра.

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Тег легкая атлетика, Роман Вирастюк

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24tv.ua

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