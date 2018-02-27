Россия лишена очередной медали за употребление допинга

Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин из-за положительной допинг-пробы лишен серебра чемпионата мира 2017 года в Париже, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Чехиркин выиграл на чемпионате мира, прошедшем в августе в столице Франции, серебро в весовой категории до 75 кг.

"Положительной оказалась проба, взятая на чемпионате мира в Париже. У парня была тяжелейшая травма позвоночника, был травмирован коленный сустав. Он очень серьезно ремонтировался, пару лет по госпиталям, реабилитациям. Где-то в комплексе этих мер по восстановлению то ли не зарегистрировал терапевтическое исключение, то ли еще что-то. Это все наша страшная расхлябанность. Можно, конечно, найти крайних, но во главе угла надо ставить свою собственную личную расхлябанность. За все надо отвечать", – сказал Мамиашвили.

Напомним, что ранее российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте, однако затем россиянин провалил допинг-тест.

А затем стало известно, что допинг-проба 30-летней Надежды Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.