Российские ватерполисты устроили массовую драку в бассейне
Поединок Синтез - Спартак команды не доиграли из-за драки в воде
Ответный матч чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" не был доигран. Когда до финальной сирены оставалось чуть более 4-х минут, игроки устроили массовую драку в бассейне.
Потасовку развязал капитан "Синтеза" Сергей Одинцов. Он первым ударил по лицу Виталия Юрчика. Участие в драке приняли даже запасные обеих команд. При этом казанцы первыми прыгнули в воду, спровоцировав на такие же действия игроков "Спартака". В итоге арбитры решили не продолжать матч.
"Синтез" выиграл первый матч (8:7), а во второй встрече в счете вели уже спартаковцы (9:6). Окончательное решение должна принять дисциплинарная комиссия.
Прошлой весной российские хоккеисты устроили грандиозный "махач" прямо во время матча. Массовой дракой завершился поединок 1/8 финала плей-офф ВХЛ "Южный Урал" – "Ермак".
Ранее мы писали, что в чемпионате Украины по хоккею состоялась массовая драка с участием игроков "Донбасса" и "Белого Барса". Тогда арбитр встречи выписал участникам драки 115 минут штрафа.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Российские ватерполисты устроили массовую драку в бассейне". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"