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Российские ватерполисты устроили массовую драку в бассейне

Вчера, 10:17

Поединок Синтез - Спартак команды не доиграли из-за драки в воде

Борьба в матче "Синтез" - "Спартак"
Борьба в матче "Синтез" - "Спартак". Фото: Instagram
Российские ватерполисты устроили массовую драку в бассейне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/280/f50/5c6280f5052df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/280/f50/5c6280f5052df.jpg Другие Поединок Синтез - Спартак команды не доиграли из-за драки в воде

Ответный матч чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" не был доигран. Когда до финальной сирены оставалось чуть более 4-х минут, игроки устроили массовую драку в бассейне.

Потасовку развязал капитан "Синтеза" Сергей Одинцов. Он первым ударил по лицу Виталия Юрчика. Участие в драке приняли даже запасные обеих команд. При этом казанцы первыми прыгнули в воду, спровоцировав на такие же действия игроков "Спартака". В итоге арбитры решили не продолжать матч.

"Синтез" выиграл первый матч (8:7), а во второй встрече в счете вели уже спартаковцы (9:6). Окончательное решение должна принять дисциплинарная комиссия.

Прошлой весной российские хоккеисты устроили грандиозный "махач" прямо во время матча. Массовой дракой завершился поединок 1/8 финала плей-офф ВХЛ "Южный Урал" – "Ермак".

Ранее мы писали, что в чемпионате Украины по хоккею состоялась массовая драка с участием игроков "Донбасса" и "Белого Барса". Тогда арбитр встречи выписал участникам драки 115 минут штрафа.

 

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Тег драка, чемпионат России, водное поло, российские спортсмены

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sport24.ru

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