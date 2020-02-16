С путевкой в Токио в кармане украинская каратистка-красавица выиграла турнир в Эмиратах

Анжелика Терлюга сокрушила всех соперниц в весе до 55 кг

Анжелика Терлюга вновь побеждает / Фото: facebook.com

Украинская "опасная красавица" Анжелика Терлюга продолжает успешно выступать на турнирах по каратэ. Сегодня одесситка оформила победу на соревнованиях серии "Премьер-лиги Каратэ-1" в Дубае. Вчера мы сообщали, что каратистка Терлюга добыла олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2020 в Токио – первую в истории! В Объединенных Арабских Эмиратах 27-летней спортсменке нужно было выступить лучше немки Яны Месершмидт, которая, как оказалось, остановилась в полуфинале.

Терлюга же не ограничилась малым и выиграла турнир в весовой категории до 55 кг! В воскресенье в решающей схватке Анжелика победила египтянку Аттие Ясмин – 2:1. Ранее наша соотечественница прошла каратисток из Чили, Китая, Польши и Турции.

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В прошлом году украинка становилась в Дубае второй. Лишь на двух из последних десяти турниров престижной серии Терлюга не выходила в финал. И сегодня она одержала шестую победу! Напомним, минувшим летом Терлюга стала серебряным призером Европейских игр-2019.

Смотрите, как Терлюга завоевывала медаль чемпионата мира в Чили

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