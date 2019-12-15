Самое прекрасное "творение" украинской "художницы": хрупкая Виктория Мазур стала мамой

Призерка чемпионата мира сделала паузу в карьере и родила сына Александра

Виктория Мазур с мужем / Фото: Instagram

Сегодня ночью титулованная украинская гимнастка Виктория Мазур впервые стала мамой. В одной из больниц Киева "художница" родила сына Александра. Ранее в интервью Мазур рассказывала, что три месяца не знала, живы ли родители в Луганске.

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Бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике Мазур летом взяла творческий отпуск. Спортсменка в августе 2017 года вышла замуж и пока не собирается возвращаться в большой спорт. Избранник Виктории – дончанин Владимир Панченко, который с 2005 года живет в Киеве, а в профессиональном плане далек от спорта и занимается раскруткой своего бизнес-проекта. Как рассказывала сама Виктория, с мужем познакомилась через Instagram, а "буквально через 4 месяца отношений хотела, чтобы Вова сделал ей предложение".

Мы уже рассказывали, что звезда украинской гимнастики целуется в центре Москвы.

Ранее мы писали, что коллега Мазур по сборной, бронзовая призерка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Анна Ризатдинова родила ребенка.

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