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Самое прекрасное "творение" украинской "художницы": хрупкая Виктория Мазур стала мамой

15 декабря, 15:35

Призерка чемпионата мира сделала паузу в карьере и родила сына Александра

Виктория Мазур с мужем

Виктория Мазур с мужем / Фото: Instagram

Сегодня ночью титулованная украинская гимнастка Виктория Мазур впервые стала мамой. В одной из больниц Киева "художница" родила сына Александра. Ранее в интервью Мазур рассказывала, что три месяца не знала, живы ли родители в Луганске.

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Бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике Мазур летом взяла творческий отпуск. Спортсменка в августе 2017 года вышла замуж и пока не собирается возвращаться в большой спорт. Избранник Виктории – дончанин Владимир Панченко, который с 2005 года живет в Киеве, а в профессиональном плане далек от спорта и занимается раскруткой своего бизнес-проекта. Как рассказывала сама Виктория, с мужем познакомилась через Instagram, а "буквально через 4 месяца отношений хотела, чтобы Вова сделал ей предложение".

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Мы уже рассказывали, что звезда украинской гимнастики целуется в центре Москвы.

Ранее мы писали, что коллега Мазур по сборной, бронзовая призерка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Анна Ризатдинова родила ребенка.

Смотрите также, как украинцы выиграли четыре медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии

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ребенок родила художественная гимнастика гимнастка Виктория Мазур

Источник: Сегодня|Спорт

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