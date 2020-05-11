Самые красивые ноги Румынии: именинница дня – олимпийская чемпионка, которая ушла на пенсию в 18 лет

Ради съемок в грязи и воде спортсменка и телеведущая летала в Доминиканскую Республику

"Жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную одежду в дождливый день", – считает двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке, румынская красавица Моника Рошу. Сегодня звезде Олимпиады-2004 исполняется 33 года, но к этому возрасту хрупкая девушка с самыми красивыми ногами в стране успела уже очень много.

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Два "золота" на Олимпиаде-2004 в Афинах Моника выиграла лишь в 17 лет, а уже через год заявила о завершении спортивной карьеры. То есть, когда в Украине только поступают в ВУЗы и определяются с дальнейшей профессией, Рошу добилась в гимнастике своего максимума и ушла из-за серьезной травмы.

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С тех пор бывшая гимнастка попробовала себя в разных сферах, но особенно была востребована на телевидении – как в роли ведущей, так и в роли участниц шоу. Среди них аналог украинского шоу БУМ, где самые известные люди страны должны преодолеть полосу препятствий, копошась в воде и грязи. Ради этих съемок Моника ездила в Доминиканскую Республику.

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Румынские дизайнеры частенько приглашают Монику в качестве своей звездной модели.

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В 2005 году Рошу участвовала в телевизионном конкурсе Kunoichi и телешоу Monster Box в Японии. В 2009 году она была ведущей телевизионного шоу "Forma Maxima", направленного на пропаганду здорового образа жизни, транслируемого румынским каналом TVR1. Среди ее гостей были известный теннисист Илие Нэстасе и футболист Георге Хаджи.

С 2010 года Моника получала образования магистра в области спортивного менеджмента в Бухаресте. Вскоре гимнастка должна выйти замуж – нынешний бойфренд давно сделал ей предложение, но до ЗАГСа они никак не дойдут.

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