Танцы с капельницей в больничной палате: у избитого Фергюсона страшный перелом, но он не сломлен

Поединок с Джастином Гэтжи во время турнира по смешанным единоборствам UFC 249 во Флориде оказался полным провалом для бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона. Мало того, что Фергюсон был избит Гэтжи в октагоне, так еще и травмы оказались весьма серьезными. Во время поединка "Эль Кукуй" получил перелом орбитальной кости, что подтвердил президент промоушена Дана Уайт.

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В процессе схватки с Гэтжи Тони пропустил множество тяжелейших ударов, у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. Согласно статистике боя, Джастин нанес по сопернику 143 удара, из которых 100 попали в голову. Избиение Фергюсона было остановлено в пятом раунде, когда судья зафиксировал победу Гэтжи техническим нокаутом. После чего Фергюсон с окровавленным лицом был доставлен в больницу.

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Однако на видео из больницы Тони даже пытается танцевать с капельницей

Отметим, что этопоражение стало для Фергюсона первым с 2012 года, и он потерял возможность в следующем бою подраться с полноценным чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Понимаете, у меня получился слишком долгий тренировочный лагерь. Я не должен был дважды делать вес. Кроме того, Джастин чертовски хорош. Я готовился к поединку с Нурмагомедовым, а не к бою с ударником. Этого не должно было произойти. Как бы то ни было, я все еще в деле. Если бы бой не прервали, я бы дошел до конца", — сказал после боя расстроенный Фергюсон.

Смотрите дуэль взглядов Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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