Самый титулованный спортсмен мира третий раз стал отцом

Фелпс с женой и сыновьями / Фото: Instagram

23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, который ранее проиграл заплыв акуле, в третий раз стал отцом. Об этом сообщила супруга пловца Николь.

"Приветствуем Мэверика Николаса Фелпса, который появился на свет 9 сентября 2019 года в 36 недель и 2 дня. Наш малыш весит 2,8 кг, его рост – 50 см. Он мгновенно украл наши сердца и привел меня в восторг от мысли, что я мамочка мальчиков. С нетерпением жду путешествия по жизни в окружении моих мужчин", – написала Николь Фелпс в Instagram.

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Майкл и Николь познакомились в 2007 году и с тех пор находились в отношениях, которые периодически прерывались. В феврале 2015 года пара обручилась, а в 5 мая 2016-го у них родился первенец, которого назвали Бумером. 12 февраля 2018 года родился второй сын – Бекетт.

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Майкл Фелпс – единственный в истории 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира, абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград (28), обладатель нескольких мировых рекордов. Он завершил карьеру после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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