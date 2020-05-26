Секрет тропиканок: горячие сестры-синхронистки, от которых не могли отвести глаз на Олимпиаде в Рио

Пока Бразилия страдает от пандемии коронавируса, настроение своим соотечественникам пытаются поднимать сестры-синхронистки Беатрис и Бьянка Ферес. В Instagram у неугомонных и очаровательных близняшек уже без малого миллион подписчиков, хотя их главным достижением является бронзовая медаль в групповых упражнениях на Панамериканских играх 2007 года в Ри-де-Жанейро.

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Однако фоловеры любят девушек не только за их спортивные достижения. Природа щедро наградила Беатрис и Бьянку привлекательной внешностью, которая позволила им стать звездами не только в бассейне, но и на телевидении.

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"Мы хотим отправится на пляж и наслаждаясь солнцем! Когда все это закончится, наше самое большое желание, чтобы человек ценил каждый момент! Цените объятия, встречи с глазу на глаз, рукопожатие, цените свободу свободно гулять на природе и радость прогулки рядом с людьми, которых мы любим", – написали девушки, которым также тяжело дается карантин.

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Близняшки начали заниматься гимнастикой и плаванием уже в трехлетнем возрасте, а в синхронное плавание перешли четыре года спустя. Сестры Ферес были чемпионками Бразилии в юношеском дуэте, а также среди взрослых в группе. В 2005 году заняли второе место на Панамериканских юношеских играх в Орландо.

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В 2007 году горячие бразильянки стали третьими в группе на Панамериканских играх в Рио-де-Жанейро, однако не прошли отбор на летнюю Олимпиаду-2008.

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В итоге в 2010 году они покинули национальную команду, чтобы заниматься своей модельной и актерской карьерой. Ведь еще в детстве успели сняться в телесериале "Секрет тропиканки", а затем появились в телемыле "Два лица".

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Девушки заняли второе место в рейтинге "Самых сексуальных спортсменок мира" по версии журнала The Popcrunch. Снимались для ряда гламурных бразильских журналов.

Но в 2014 годы вернулись таки в синхронное плавание и осуществили свою мечту – выступили на Олимпиаде в Рио-2006, где заняли шестое место в групповых соревнованиях.

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