Секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг

Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы

Гимнастка Александра Семенова. Фото: Instagram

Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. По информации пресс-службы Российского антидопингового агентства, 21-летняя Семенова, считающаяся одним из секс-символов российского спорта, дисквалифицирована на два года. Срок отстранения начинается с 12 ноября 2018 года.

Александра Семенова признана виновной в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Отметим, что гимнастка является чемпионкой мира 2014 года, двукратной чемпионкой Европы 2014 года в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, а также серебряным призером европейского первенства в финалах с десятью булавами.

Что выделывает на гимнастическом ковре дисквалифицированная Семенова:

Александра Семенова гимнастика

Как сообщалось ранее, "золотая рыбка" из Литвы завершила карьеру, не став ждать дисквалификации за допинг. Литовская пловчиха Рута Мейлутите была лучшей на Олимпиаде в Лондоне, но затем оказалась замешанной в допинг-скандале, грозившем ей двухлетним отлучением от спорта.

Также мы писали, что на Олимпиаде имени Яны Клочковой чемпион НБА выступал с поддельными гениталиями, чтобы не погореть на допинг-контроле. Вскрылись скандальные подробности бронзового выступления баскетболистов США на Играх-2004 в Афинах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"