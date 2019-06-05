Сестры Музычук – последние на турнире претенденток

Украинские шахматистки имеют призрачные шансы на чемпионский матч

Сестры играли рядом с друг другом. Фото fwct2019.com.

Сегодня прошел пятый раунд турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Две представительницы Украины сестры Музычук снова остались без побед. Но хотя бы и не проиграли. Анна Музычук сыграла вничью с бывшей землячкой Екатериной Лагно, которая сейчас представляет Россию. А Мария Музычук также разошлась миром с россиянкой Валентиной Гуниной.

В других партиях россиянка Александра Костенюк победила грузинку Нану Дзагнидзе, а Александра Горячкина (Россия) выиграла у китаянки Тань Чжунъи.

Положение после 5 туров: Горячкина – 4 очка, Дзагнидзе – 3,5, третье место делят Тань Чжунъи, Лагно и Костенюк (по 2,5), далее идет Гунина (2), замыкают таблицу сестры Музычук (по 1,5).

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит 50 тысяч и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее мы писали, что Антон Коробов и Мария Музычук получили "Шахматный Гетьман". Лучших шахматистов года в Украине определяют исключительно гроссмейстеры.

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