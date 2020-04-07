Школьная учительница физкультуры, которая заставила плакать Шарля де Голля и получила остановку трамвая

74 года могло исполниться сегодня французской легкоатлетке Колетт Бессон, которая сотворила оглушительную сенсацию на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, когда выиграла "золото" на дистанции 400 метров. Никому не известная, скромная учительница физкультуры из провинциального французского городка стала победительницей финального забега на 400 метров.

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Причем на последнюю 100-метровку французская красавица выходила только пятой, но ухитрилась развить фантастическую на то время скорость и выбежать из-за спин соперниц к чемпионству. Колетт, которая до Олимпиады преподавала в школе, преподала хороший урок более титулованным оппонентам. А ее время 52:03 стало новым рекордом Европы.

На родине Колетт устроили пышный прием. Президент Франции Шарль де Голль признался, что после победы Бессон у него на глаза навернулись слезы. Естественно, после такого успеха она не могла не получить орден.

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В следующем году Колетт дважды была близка к золотой медали чемпионата Европы, который проходил в Афинах. Оба раза организаторам соревнований потребовался фотофиниш, чтобы определить, что действительно Бессон финишировала второй. В забеге на 400 метров с коллегой по команде она установила мировой рекорд, но победу отдали Николь Дюкло, а в эстафете 4х400 метров какие-то неуловимые доли секунды уступила британке Лилиан Борд.

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Последним большим успехом француженки стала победа на Средиземноморских играх в 1971 году. Чемпионатов мира на тот момент еще не проводилось, они появились только в 1983 году. После "золота" в 1971-м Колетт еще несколько лет принимала участие в соревнованиях, но высоких результатов не показывала. Завершив выступления, олимпийская чемпионка не зазвездилась, а продолжила работать преподавателем физкультуры в провинциальной школе, вместе с мужем Жан-Пьером Мюллером воспитывала двух дочерей.

Но ее заслуг не забыли и открыли небольшой спортивный комплекс Колетт Бессон. А по всей Франции масса мест, которые носят ее имя. Например, в Париже, недалеко от Порт-де-ла-Шапель, в честь Колетт назвали трамвайную остановку. Легкоатлетка ушла из жизни 9 августа 2005 года в Ангулеме после двух лет борьбы с раком. В честь Бессон назвали и гимназию, где она преподавала.

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