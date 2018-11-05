Швейцарский горнолыжник скончался после падения на параплане

Сегодня, 12:02

Спортсмен сделал несколько оборотов по спирали и на большой скорости врезался в землю

Фото AFP
Фото AFP

Швейцарский горнолыжник Джанлука Барандун скончался после падения на параплане, информирует пресс-служба Федерации лыжных видов спорта. Инцидент произошел 4 ноября в Шлуайне. Приземляясь, 24-летний спортсмен сделал несколько оборотов по спирали и на большой скорости врезался в землю. 

Отметим, что лучшим результатом в карьере Барандуна было девятое место в комбинации на этапе Кубка мира в Бормио (Италия). Федерация лыжных видов спорта Швейцарии выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы писали, что итальянский боксер умер в больнице после избиения в ринге в Таиланде. 49-летний Кристиан Дагио скончался через несколько дней после нокаута.

Ранее в начале этого года британский боксер скончался после победы. После поединка Скотт Уэстгарт потерял сознание и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. В больнице он и умер, не приходя в сознание.

В конце прошлого года филиппинский боксер умер из-за полученной на тренировке травмыВо время спарринга Джеффри Кларо внезапно упал. Спортсмена доставили в местный госпиталь, однако ему потребовался нейрохирург. Кларо был переведен в частную клинику, где он впал в кому. Боксер умер 22 октября, не приходя в сознание.
умер, горные лыжи, зимние виды спорта

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СЭ

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