Швейцарский горнолыжник скончался после падения на параплане

Спортсмен сделал несколько оборотов по спирали и на большой скорости врезался в землю

Швейцарский горнолыжник Джанлука Барандун скончался после падения на параплане, информирует пресс-служба Федерации лыжных видов спорта. Инцидент произошел 4 ноября в Шлуайне. Приземляясь, 24-летний спортсмен сделал несколько оборотов по спирали и на большой скорости врезался в землю.

Отметим, что лучшим результатом в карьере Барандуна было девятое место в комбинации на этапе Кубка мира в Бормио (Италия). Федерация лыжных видов спорта Швейцарии выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы писали, что итальянский боксер умер в больнице после избиения в ринге в Таиланде. 49-летний Кристиан Дагио скончался через несколько дней после нокаута.

Ранее в начале этого года британский боксер скончался после победы. После поединка Скотт Уэстгарт потерял сознание и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. В больнице он и умер, не приходя в сознание.

В конце прошлого года филиппинский боксер умер из-за полученной на тренировке травмы. Во время спарринга Джеффри Кларо внезапно упал. Спортсмена доставили в местный госпиталь, однако ему потребовался нейрохирург. Кларо был переведен в частную клинику, где он впал в кому. Боксер умер 22 октября, не приходя в сознание.