В фигурном катании обнулили все мировые рекорды

Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании из-за новой шкалы оценки уровня исполнения (GOE, Grade of Execution), сообщается на официальном сайте организации.

В июне конгресс ISU в Севилье утвердил новую шкалу GOE, которая была расширена до "минус пяти – плюс пяти" баллов вместо действовавших ранее "минус три – плюс три".

Как сообщается на официальном сайте ISU, все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются "историческими".

Таким образом, теперь никогда не будут побиты рекорды Алены Савченко/Брюно Массо в парном катании, Габриэлы Пападакис/Гиойма Сизерона в танцах на льду, Юдзуру Ханю в мужском одиночном катании и Евгении Медведевой в женском одиночном катании.

Исторические рекордные оценки





Компонент Фигурист Оценка Чемпионат Короткая программа 112.75 Autumn Classic International 2017 Произвольная программа 223.20 Чемпионат мира 2017 Общая сумма 330.43 Финал Гран-при 2015/2016 Компонент Фигуристка Оценка Чемпионат Короткая программа 82.92 Зимние Олимпийские игры 2018 Произвольная программа 160.46 Командный чемпионат мира 2017 Общая сумма 241.31 Командный чемпионат мира 2017 Компонент Фигуристы Оценка Чемпионат Короткая программа Татьяна Волосожар / Максим Траньков 84.17 Зимние Олимпийские игры 2014 Произвольная программа Алёна Савченко / Бруно Массо 162.86 Чемпионат мира 2018 Общая сумма Алёна Савченко / Бруно Массо 245.84 Чемпионат мира 2018 Компонент Фигуристы Оценка Чемпионат с сезона 2011/12 до 2018/19 Короткий танец Гийом Сизерон 83.73 Чемпионат мира 2018 Произвольный танец Гийом Сизерон 123.47 Чемпионат мира 2018 Общая сумма Гийом Сизерон 207.20 Чемпионат мира 2018 с сезона 2003/04 до 2010/11 Обязательный танец 45.97 Чемпионат мира 2005 Оригинальный танец Скотт Моир 70.27 Чемпионат мира 2010 Произвольный танец 117.14 Cup of Russia 2003 Общая сумма 227.81 Чемпионат мира 2005



Напомним,что на днях французская звезда фигурного катания Фабьян Бурза дал нам обширное интервью. В нем тренер украинских фигуристов Назаровой и Никитина рассказал о желании открыть школу и воссоединении с партнершей, о том, почему не любит смотреть спорт и как удивился количеству мальчиков на льду.

А лучшие фигуристы Украины Александра Назарова и Максим Никитин рассказали нам о тортике, не дождавшемся именинницы, о том, почему вернулись в Харьков, круче ли он Киева и о встречах под градусником.