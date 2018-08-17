В фигурном катании обнулили все мировые рекорды

Сегодня, 13:20

Международный союз конькобежцев принял такое решение из-за новой шкалы оценки уровня исполнения

Канадская фигуристка-одиночница Кейтилин Осмонд. Фото: AFP
Канадская фигуристка-одиночница Кейтилин Осмонд. Фото: AFP

Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании из-за новой шкалы оценки уровня исполнения (GOE, Grade of Execution), сообщается на официальном сайте организации.

В июне конгресс ISU в Севилье утвердил новую шкалу GOE, которая была расширена до "минус пяти – плюс пяти" баллов вместо действовавших ранее "минус три – плюс три".

Как сообщается на официальном сайте ISU, все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются "историческими".

Таким образом, теперь никогда не будут побиты рекорды Алены Савченко/Брюно Массо в парном катании, Габриэлы Пападакис/Гиойма Сизерона в танцах на льду, Юдзуру Ханю в мужском одиночном катании и Евгении Медведевой в женском одиночном катании.

Исторические рекордные оценки

КомпонентФигуристОценкаЧемпионат
Короткая программа Флаг Японии Юдзуру Ханю 112.75 Autumn Classic International 2017
Произвольная программа Флаг Японии Юдзуру Ханю 223.20 Чемпионат мира 2017
Общая сумма Флаг Японии Юдзуру Ханю 330.43 Финал Гран-при 2015/2016
КомпонентФигуристкаОценкаЧемпионат
Короткая программа Олимпийский флаг Алина Загитова 82.92 Зимние Олимпийские игры 2018
Произвольная программа Флаг России Евгения Медведева 160.46 Командный чемпионат мира 2017
Общая сумма Флаг России Евгения Медведева 241.31 Командный чемпионат мира 2017
КомпонентФигуристыОценкаЧемпионат
Короткая программа Флаг России Татьяна Волосожар / Максим Траньков 84.17 Зимние Олимпийские игры 2014
Произвольная программа Флаг Германии Алёна Савченко / Бруно Массо 162.86 Чемпионат мира 2018
Общая сумма Флаг Германии Алёна Савченко / Бруно Массо 245.84 Чемпионат мира 2018
КомпонентФигуристыОценкаЧемпионат
с сезона 2011/12 до 2018/19
Короткий танец Флаг Франции Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон 83.73 Чемпионат мира 2018
Произвольный танец Флаг Франции Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон 123.47 Чемпионат мира 2018
Общая сумма Флаг Франции Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон 207.20 Чемпионат мира 2018
с сезона 2003/04 до 2010/11
Обязательный танец Флаг России Татьяна Навка / Роман Костомаров 45.97 Чемпионат мира 2005
Оригинальный танец Флаг Канады Тесса Вертью / Скотт Моир 70.27 Чемпионат мира 2010
Произвольный танец Флаг России Татьяна Навка / Роман Костомаров 117.14 Cup of Russia 2003
Общая сумма Флаг России Татьяна Навка / Роман Костомаров 227.81 Чемпионат мира 2005


Напомним,что на днях французская звезда фигурного катания Фабьян Бурза дал нам обширное интервью. В нем тренер украинских фигуристов Назаровой и Никитина рассказал о желании открыть школу и воссоединении с партнершей, о том, почему не любит смотреть спорт и как удивился количеству мальчиков на льду.

А лучшие фигуристы Украины Александра Назарова и Максим Никитин рассказали нам о тортике, не дождавшемся именинницы, о том, почему вернулись в Харьков, круче ли он Киева и о встречах под градусником.
рекорд, фигурное катание

Вы сейчас просматриваете новость "В фигурном катании обнулили все мировые рекорды". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Александра Назарова и Максим Никитин

Украинские фигуристы Назарова и Никитин: "Хотим доказать, что мы больше не дети"

13 Августа, 13:05

Лучшие фигуристы Украины рассказали нам о тортике, не дождавшемся именинницы, о том, почему вернулись в Харьков, круче ли он Киева и о встречах под градусником

Другие

Фабьян Бурза в Харькове

Французская звезда фигурного катания Фабьян Бурза: "Здесь жарко! И вкусная еда. Но я не фанат борща"

13 Августа, 14:42

Тренер Назаровой и Никитина - о желании открыть школу и воссоединении с партнершей, о том, почему не любит смотреть спорт и как удивился количеству мальчиков на льду
Загрузка...
Загрузка...