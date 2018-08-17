В фигурном катании обнулили все мировые рекорды
Международный союз конькобежцев принял такое решение из-за новой шкалы оценки уровня исполнения
Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании из-за новой шкалы оценки уровня исполнения (GOE, Grade of Execution), сообщается на официальном сайте организации.
В июне конгресс ISU в Севилье утвердил новую шкалу GOE, которая была расширена до "минус пяти – плюс пяти" баллов вместо действовавших ранее "минус три – плюс три".
Как сообщается на официальном сайте ISU, все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются "историческими".
Таким образом, теперь никогда не будут побиты рекорды Алены Савченко/Брюно Массо в парном катании, Габриэлы Пападакис/Гиойма Сизерона в танцах на льду, Юдзуру Ханю в мужском одиночном катании и Евгении Медведевой в женском одиночном катании.
Исторические рекордные оценки
|Компонент
|Фигурист
|Оценка
|Чемпионат
|Короткая программа
|Юдзуру Ханю
|112.75
|Autumn Classic International 2017
|Произвольная программа
|Юдзуру Ханю
|223.20
|Чемпионат мира 2017
|Общая сумма
|Юдзуру Ханю
|330.43
|Финал Гран-при 2015/2016
|Компонент
|Фигуристка
|Оценка
|Чемпионат
|Короткая программа
|Алина Загитова
|82.92
|Зимние Олимпийские игры 2018
|Произвольная программа
|Евгения Медведева
|160.46
|Командный чемпионат мира 2017
|Общая сумма
|Евгения Медведева
|241.31
|Командный чемпионат мира 2017
|Компонент
|Фигуристы
|Оценка
|Чемпионат
|Короткая программа
|Татьяна Волосожар / Максим Траньков
|84.17
|Зимние Олимпийские игры 2014
|Произвольная программа
|Алёна Савченко / Бруно Массо
|162.86
|Чемпионат мира 2018
|Общая сумма
|Алёна Савченко / Бруно Массо
|245.84
|Чемпионат мира 2018
|Компонент
|Фигуристы
|Оценка
|Чемпионат
|с сезона 2011/12 до 2018/19
|Короткий танец
|Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон
|83.73
|Чемпионат мира 2018
|Произвольный танец
|Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон
|123.47
|Чемпионат мира 2018
|Общая сумма
|Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон
|207.20
|Чемпионат мира 2018
|с сезона 2003/04 до 2010/11
|Обязательный танец
|Татьяна Навка / Роман Костомаров
|45.97
|Чемпионат мира 2005
|Оригинальный танец
|Тесса Вертью / Скотт Моир
|70.27
|Чемпионат мира 2010
|Произвольный танец
|Татьяна Навка / Роман Костомаров
|117.14
|Cup of Russia 2003
|Общая сумма
|Татьяна Навка / Роман Костомаров
|227.81
|Чемпионат мира 2005
Напомним,что на днях французская звезда фигурного катания Фабьян Бурза дал нам обширное интервью. В нем тренер украинских фигуристов Назаровой и Никитина рассказал о желании открыть школу и воссоединении с партнершей, о том, почему не любит смотреть спорт и как удивился количеству мальчиков на льду.
А лучшие фигуристы Украины Александра Назарова и Максим Никитин рассказали нам о тортике, не дождавшемся именинницы, о том, почему вернулись в Харьков, круче ли он Киева и о встречах под градусником.
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