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Смертельная победа: девушка погибла во время конкурса по поеданию пирожных

16 февраля, 15:39

"Она не смогла прожевать все, что засунула в рот. Случайно вдохнула - и умерла", - говорят очевидцы

Пирожные ценою в жизнь

Пирожные ценою в жизнь / Фото: Unsplash

В одном из московских баров 23-летняя жительница российской столицы погибла во время конкурса по поеданию пирожных. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Инцидент произошел в заведении в центре города.

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Девушка находилась в заведении вместе с друзьями и решила принять участие в состязании по поеданию пирожных на скорость. Под конец конкурса лидировавшая участница, чтобы не упустить победу, попыталась съесть сразу несколько пирожных, однако подавилась и потеряла сознание. "Она не смогла прожевать все, что засунула в рот. Случайно вдохнула – и умерла", – говорят очевидцы.

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Никто из присутствоваших не смог оказать пострадавшей необходимую помощь. Посетители бара вызвали скорую, но прибывшая на место бригада лишь констатировала смерть.

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Как мы писали ранее, 18-летняя девушка с Прикарпатья умерла от анорексии. Она увлеклась сыроедением, чтобы похудеть, и все закончилось плачевно.

А до этого в Днепре 20-летняя местная жительница изнуряла себя голодом пять лет и за это время потеряла 60 килограммов. Спасти девушку удалось только в реанимации.

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Россия Москва смерть пирожные переедание

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