Увлеклась сыроедением: 18-летняя девушка с Прикарпатья умерла от анорексии

Вылечить анорексию бывает непросто / Фото: freepik.com

На Прикарпатье молодая девушка, которой было всего 18 лет, увлеклась похудением и умерла от анорексии. Об этом сообщает местное издание "Фіртка".

Известно, что девушка родом из Богородчанского района. По имеющейся информации, она занималась сыроедением, которое способствует потере веса.

Матери девушка рассказала, что уехала на учебу в другой город. Оттуда вернулась, похудев на 15 килограммов, состояние здоровья резко ухудшилось. К сожалению, врачи не смогли спасти ее.

Главный врач Богородчанской районной больницы Юрий Павлушинский подтвердил факт смерти девушки.

"Она действительно была у нас. Потом занялась самолечением. Известно, что уехала лечиться в Киев. Пробыла там где-то три-четыре месяца. В одном из киевских лечебных учреждений она умерла. Девушку похоронили в Богородчанском районе", – отметил Павлушинский.

Напомним, в Днепре 20-летняя местная жительница Ксения Кондратьева изнуряла себя голодом пять лет и за это время потеряла 60 килограммов. Спасти девушку удалось только в реанимации – медики поставили ей диагноз "анорексия".

Худеть Ксения начала в 2013 году: тогда вес девушки составлял 95 килограмм. Чтобы похудеть, она присоединилась к группе в соцсети. По советам виртуальных друзей девушка почти полностью отказалась от еды. Из-за этого Ксения попала в реанимацию – она весила 35 килограмм.

Также в нашем материале психолог рассказал, почему возникает анорексия и как это связано с мазохизмом.

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