Смертельный трюк от американского футболиста: прыжок над разъяренным быком

Игрок в американский футбол Джош Норман в Испании провел опасный отпуск: спортсмен убегал от быков и даже прыгал над ними

Памплона. Пробежка с быками. Фото: AFP

Игрок в американский футбол Джош Норман, защищающий цвета "Вашингтона", принял участие в Энсьерре – национальном испанском обычае, состоящем в убегании от быков. На арене спортсмен несколько раз эффектно перепрыгнул через быка, а затем с другими участниками события убегал от животных на улице. Норман позже написал в Twitter, что счастлив, однако, руководство его клуба может оштрафовать футболиста.

Сан-Фермин ежегодно проходит в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней в Памплоне состоятся около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые – энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек. Особенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.

Украинская дзюдоистка Марина Черняк победила "хозяйку" турнира и завоевала "бронзу" Гран-при Будапешта

С 1910 года в энсьеррос погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году. Памплона и праздник в честь ее покровителя никогда бы не стали такими знаменитыми, если бы не Эрнест Хемингуэй, который часто бывал в этом городе, а в 1926 году написал роман "И восходит солнце" (испанское название "Фиеста").

Несколько лет назад четверо людей пострадали во время забега быков в испанской Памплоне:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельный трюк от американского футболиста: прыжок над разъяренным быком". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"