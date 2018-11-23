Снова без побед: в матче за шахматную корону зафиксирована десятая подряд ничья

Магнус Карлсен и Фабиано Каруана сыграли уже десять партий, и пока никто ни разу не победил

Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана разошлись миром и в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Лондоне. Поединок завершился на 54-м ходу. Действующий чемпион мира Карлсен играл черными фигурами.

Общий счет матча остался равным – 5:5, пока во всех партиях был зафиксирован ничейный результат. Следующая партия состоится в субботу. Согласно регламенту, всего соперники проведут 12 партий в классические шахматы. Если счет будет равным, состоятся дополнительные четыре партии по правилам быстрых шахмат (рапид).

Интересно, что Магнус Карлсен получил в глаз перед девятой партией матча с Каруаной. Случилось это на футбольной тренировке во время дня отдыха.

Ранее мы писали, что Магнус Карлсен пожаловался на холод во время чемпионского матча. Чемпиону мира пришлось надевать дополнительное шерстяное белье.

Напомним, что некоторые время назад экс-украинка не пустила Марию Музычук в финал чемпионата мира по шахматам. В полуфинальном поединка Музычук проиграла Екатерине Лагно.