"Спасибо, мама!": первый в истории чемпионат мира по уличным танцам выиграл самый молодой участник

Зрители голосовали световыми браслетами, а победителя едва не вывели из себя анонимными звонками

Shinshan - победитель первого в истории Мирового финала по уличным танцам

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В столице Франции в Мировом финале после ряда батлов определили лучшего "уличного" танцора мира! Первый в истории чемпионат Red Bull Dance Your Style выиграл самый молодой участник – 17-летний голландец с псевдонимом Shinshan. А "Сегодня" не только посмотрели, как проходят такие грандиозные соревнования танцоров со всего мира, но и приняли участие в определении лучших!

СУДЬИ – ЗРИТЕЛИ. УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

В парижском финале приняли участие 16 лучших танцоров со всего мира: восемь из них получили место сразу по решению организаторов (wild card), еще восемь пробились через сито квалификации в 32 странах.

Вообще, как проходит батл танцоров? Два участника (красный и синий угол, прямо как в боксе) выходят на сцену, диджей включает ритмичную музыку на свое усмотрение, а танцоры должны подстроится и показать свои умения в двух раундах. После выступления победителя батла определяют зрители: зажигают браслет красного или синего цвета, а ведущий визуально оценивает количество.

Так голосуют зрители после батлов

В редких случаях бывает, что танцоры набрали приблизительно одинаковое количество голосов. Тогда назначается дополнительный раунд батла, после которого – новое голосование зрителей. На Мировом финале в Париже тоже была такая "схватка". Россиянин Vovan и бельгийка Delanotche показали очень равный батл, но после дополнительного раунда зрительские симпатии склонились в сторону девушки.

Vovan против Delanotche

Кстати, ведущий подчеркнул, что зрители должны оценивать именно танцорские качества участников, и не принимать во внимание пол, страну и цвет кожи. Что же, именно так и было – двое участников домашнего Мирового финала, французы, вылетели уже в первом раунде.

В финальный день батлы начинались с 1/8, и победителю предстояло выиграть четыре "схватки", чтобы получить первый в истории титул Red Bull Dance Your Style.

Сетка Мирового Финала в Париже

КУБИНСКАЯ ЗМЕЯ И "СПАСИБО, МАМА!"

Танцор под псевдонимом Shinshan точно запомнит этот год! Ранее он стал триумфатором голландского шоу талантов (аналог Україна Має Талант), причем победил в День Рождения своей мамы. Именно ей он передал привет и в Париже, когда ведущий попросил поделиться впечатлениями.

"Спасибо, мама! Это нереально! Мне 17 лет, и иногда у меня бывают мрачные периоды – я сомневаюсь в том, что делаю. Победа – это воплощение мечты, и подтверждение того, что я на правильном пути!"

Shinshan в финальном батле

Кстати, выступление будущего победителя едва не сорвали анонимные телефонные звонки в 06:30 утра в день финала! "Я измучен", – говорил Shinshan на вечеринке после шоу.

Смотрите выступление победителя:

Мировой Финал чемпионата по уличным танцам

Зрителям Red Bull Dance Your Style понравилось выступление 17-летнего голландца больше, чем перформанс двух "тяжеловесов" хип-хоп танцев – Jaja Vankova (ее наш герой победил в первом раунде) и Angyil (в финале). С трех лет Shinshan занимался капоэйрой – бразильским боевым искусством, сочетающим в себе элементы танца и акробатики.

Shinshan называет свой стиль танца Кубинская Змея. Почему? "Я наполовину кубинец, и мне нравятся змеи. Я гибок, а кубинцы очень ритмичны".

Один из батлов Мирового финала в Париже

BOOGALOO FREAK: УКРАИНЕЦ ВЫИГРАЛ ОДИН БАТЛ – МИМО ФИНАЛА

Украинский отбор выиграл танцор достаточно редкого для нашей страны стиля паппинг Дмитрий Кравченко по прозвищу Boogaloo Freak. По словам Димы, в Украине не наберется и ста папперов.

Что это такое? Паппинг – стиль танца, основанный на сокращении мышц, создающий эффект резкого вздрагивания в теле танцора – пап или хит. Это делается непрерывно в ритме музыки в сочетании с различными движениями и позами. Часто этот стиль называют "верхний брейк-данс".

Boogaloo Freak Дмитрий Кравченко

Украинец не смог пробиться в главный Финал, не сумев пройти квалификационные батлы в Париже. Boogaloo Freak выиграл одну "схватку", но затем уступил.

Яркие моменты отбора в Париже. Украинец – на 25-й секунде:

Отборочные батлы в Париже

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