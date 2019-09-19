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В Киеве пройдет батл лучших уличных танцоров: вход свободный, а судьями будут зрители

19 сентября, 12:11

Впервые в Украине пройдет Национальный Финал нового типа соревнований, победитель представит нашу страну на чемпионате в Париже

Соревнования в ранцах свободным стилем пройдет в Киеве 22 сентября. Это - национальны финал

Соревнования в ранцах свободным стилем пройдет в Киеве 22 сентября. Это - национальны финал

22 сентября, возле Арки дружбы народов в Киеве, впервые в Украине состоится национальный финал чемпионата мира по уличным танцам – Red Bull Dance Your Style. Это международное соревнование в формате батлов 1 на 1 под непредсказуемые зажигательные хиты и среди различных стилей уличного танца. Главные судьи – зрители, которые и определят победителя, который уже в октябре поедет представлять Украину на Мировом финале в Париже.

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Как голосуют зрители. Все пришедшие на соревнование зрители могут стать судьями. Суть такая: в каждом батле есть две стороны (танцора) – "красная" и "синяя". А у зрителей – карточки, на разных сторонах которых разные цвета. По завершении выступления танцоров болельщики поднимают карточку с цветом того участника, которого они считают победителем. Если визуально сложно определить победителя, то специальный куратор подсчитывает карточки.

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Когда и где пройдет. Итак, ближайшее воскресенье, 22 сентября, начало – в 17:00, Арка дружбы народов, вход свободный. 16 лучших танцоров Украины разных стилей, зрелищные выступления от Breaking Crew и Mary & Ashotovna, а также Special Guest – R'n'B певица MamaRika.

В этот день будут соревноваться победители отборочных турниров, прошедших в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Еще шесть участников национального финала – лучшие танцоры, приглашенные главным куратором проекта в Украине – Максимом Оробцом a.k.a. Maximus. А 12-ое место в Национальном финале разыграют с помощью Wildcard – жюри выберет лучшего танцора или танцовщицу среди присутствующих на событии.

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Соответственно зрителей ждут зажигательные танцевальные перформансы от Boogaloo Freak, Liza Riabinina, Tip Top T, Andrey Stylez, Vova Rakov, Ashotovna, Hmel, Armo, Flem, Mojito и других.

Что такое Red Bull Dance Your Style. Это прежде всего свобода самовыражения для танцоров. Они могут показать все, что умеют, и выразить свою личность в танцевальных поединках 1 на 1. Это развлечение, непринужденное и непредсказуемое, здесь нет давления жюри – ведь победитель определяется мгновенным голосованием присутствующих зрителей. Здесь нет продуманной заранее хореографии – танцоры должны захватить и поразить аудиторию, быстро приспосабливая выбранный стиль к неожиданному музыкальному плейлисту, от последних мировых хитов до классики. Тот, кто покажет самые крутые па во взаимодействии с ритмом, текстом и инструментальным сопровождением, и сумеет поразить толпу и получить ее голоса, станет коронованным победителем!

Соревнование в Киеве

Как отбирали танцоров. В течение года отборы проходили в более чем 30 странах по всему миру, чтобы выдающиеся таланты – национальные победители – продолжили борьбу на первом Всемирном финале Red Bull Dance Your Style. Большой решающий турнир состоится 12 октября в Мекке европейского уличного танца, городе искусства, вечерних огней и любви – Париже. Сценой этого выдающегося соревнования лучших в уличном танце станет жемчужина французской истории, известный во всем мире культовый квартал La Grande Halle de la Villette.

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Киев танцы соревнование танцоры танцор

Источник: Сегодня|Спорт

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