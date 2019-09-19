В Киеве пройдет батл лучших уличных танцоров: вход свободный, а судьями будут зрители

Соревнования в ранцах свободным стилем пройдет в Киеве 22 сентября. Это - национальны финал

22 сентября, возле Арки дружбы народов в Киеве, впервые в Украине состоится национальный финал чемпионата мира по уличным танцам – Red Bull Dance Your Style. Это международное соревнование в формате батлов 1 на 1 под непредсказуемые зажигательные хиты и среди различных стилей уличного танца. Главные судьи – зрители, которые и определят победителя, который уже в октябре поедет представлять Украину на Мировом финале в Париже.

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Как голосуют зрители. Все пришедшие на соревнование зрители могут стать судьями. Суть такая: в каждом батле есть две стороны (танцора) – "красная" и "синяя". А у зрителей – карточки, на разных сторонах которых разные цвета. По завершении выступления танцоров болельщики поднимают карточку с цветом того участника, которого они считают победителем. Если визуально сложно определить победителя, то специальный куратор подсчитывает карточки.

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Когда и где пройдет. Итак, ближайшее воскресенье, 22 сентября, начало – в 17:00, Арка дружбы народов, вход свободный. 16 лучших танцоров Украины разных стилей, зрелищные выступления от Breaking Crew и Mary & Ashotovna, а также Special Guest – R'n'B певица MamaRika.

В этот день будут соревноваться победители отборочных турниров, прошедших в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Еще шесть участников национального финала – лучшие танцоры, приглашенные главным куратором проекта в Украине – Максимом Оробцом a.k.a. Maximus. А 12-ое место в Национальном финале разыграют с помощью Wildcard – жюри выберет лучшего танцора или танцовщицу среди присутствующих на событии.

Соответственно зрителей ждут зажигательные танцевальные перформансы от Boogaloo Freak, Liza Riabinina, Tip Top T, Andrey Stylez, Vova Rakov, Ashotovna, Hmel, Armo, Flem, Mojito и других.

Что такое Red Bull Dance Your Style. Это прежде всего свобода самовыражения для танцоров. Они могут показать все, что умеют, и выразить свою личность в танцевальных поединках 1 на 1. Это развлечение, непринужденное и непредсказуемое, здесь нет давления жюри – ведь победитель определяется мгновенным голосованием присутствующих зрителей. Здесь нет продуманной заранее хореографии – танцоры должны захватить и поразить аудиторию, быстро приспосабливая выбранный стиль к неожиданному музыкальному плейлисту, от последних мировых хитов до классики. Тот, кто покажет самые крутые па во взаимодействии с ритмом, текстом и инструментальным сопровождением, и сумеет поразить толпу и получить ее голоса, станет коронованным победителем!

Соревнование в Киеве

Как отбирали танцоров. В течение года отборы проходили в более чем 30 странах по всему миру, чтобы выдающиеся таланты – национальные победители – продолжили борьбу на первом Всемирном финале Red Bull Dance Your Style. Большой решающий турнир состоится 12 октября в Мекке европейского уличного танца, городе искусства, вечерних огней и любви – Париже. Сценой этого выдающегося соревнования лучших в уличном танце станет жемчужина французской истории, известный во всем мире культовый квартал La Grande Halle de la Villette.

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