Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

Спортсменки, ставшие Барби: от фигуристки Верчу до саблистки в хиджабе

19 августа, 16:17

Катерина Макаревская

Куклы тоже могут быть мусульманками или экс-атлетками с инвалидностью

Куклы-спортсменки

Куклы-спортсменки

Знаменитые спортсменки становятся прототипами для кукл. Мы подготовили подборку из пяти игрушек: героинями стали фигуристка, саблистка, велосипедистка, боксер и гимнастка.

Легион с паспортом UA: истории натурализации иностранцев в украинском спорте

Cпорт-эльза
В этом году кукольную коллекцию "Ролевые модели" с примерами для юных девочек пополнила самая титулованная фигуристка Тесса Верчу.

Реклама

Первый хиджаб
Американская саблистка Ибтихадж Мухаммад стала прообразом первой Барби в хиджабе. Ее номинировали на премию "Игрушка года".

В тренде
"Обескровливают экономику": эксперты оценили эффект от новых санкций против России

Инклюзивность
"Я в коляске, но жизнь продолжается", – демонстрирует мультичемпионка по велотреку Кристина Фогель, теперь и с помощью куклы.

"Трансформер"
Барби с гнущимися во все стороны ногами и руками – это мечта! А для особых фанов – еще и образ иконы Индии, гимнастки Дипы Кармакар.

I'm a boxing girl
"Львица" Никола Адамс выиграла первый бой в 13, когда в Британии сняли бан с женского бокса, а в 36 она дважды чемпионка Олимпийских Игр... и кукла.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

кукла Барби игрушка спортсменки СегодняСпорт

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это еще больше заводит": Юлия Левченко с визгом спасла "жизнь" сборной Украины в СуперлигеДругие
Мужчина отказался пить с Макгрегором и жестоко за это поплатился
Мужчина отказался пить с Макгрегором и жестоко за это поплатилсяДругие
Украинский велогонщик Пономарь завоевал золото юниорского чемпионата Европы
Украинский велогонщик Пономарь завоевал золото юниорского чемпионата ЕвропыДругие
Суперрекорд в 13 лет! Украинский вундеркинд стал самым юным чемпионом Европы по прыжкам в воду
Суперрекорд в 13 лет! Украинский вундеркинд стал самым юным чемпионом Европы по прыжкам в водуДругие
Окунул медаль и пошел есть суши: золотые эмоции самого юного чемпиона Европы по прыжкам в воду Алексея Середы
Окунул медаль и пошел есть суши: золотые эмоции самого юного чемпиона Европы по прыжкам в воду Алексея СередыДругие
Футболист стал звездой после первого своего матча – до этого он спал на улице и ел раз в день
Футболист стал звездой после первого своего матча – до этого он спал на улице и ел раз в деньДругие

Новости партнеров

Loading...