Спортсменки, ставшие Барби: от фигуристки Верчу до саблистки в хиджабе

Знаменитые спортсменки становятся прототипами для кукл. Мы подготовили подборку из пяти игрушек: героинями стали фигуристка, саблистка, велосипедистка, боксер и гимнастка.
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Cпорт-эльза
В этом году кукольную коллекцию "Ролевые модели" с примерами для юных девочек пополнила самая титулованная фигуристка Тесса Верчу.
Первый хиджаб
Американская саблистка Ибтихадж Мухаммад стала прообразом первой Барби в хиджабе. Ее номинировали на премию "Игрушка года".
Инклюзивность
"Я в коляске, но жизнь продолжается", – демонстрирует мультичемпионка по велотреку Кристина Фогель, теперь и с помощью куклы.
"Трансформер"
Барби с гнущимися во все стороны ногами и руками – это мечта! А для особых фанов – еще и образ иконы Индии, гимнастки Дипы Кармакар.
I'm a boxing girl
"Львица" Никола Адамс выиграла первый бой в 13, когда в Британии сняли бан с женского бокса, а в 36 она дважды чемпионка Олимпийских Игр... и кукла.
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