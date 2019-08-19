Спортсменки, ставшие Барби: от фигуристки Верчу до саблистки в хиджабе

Куклы тоже могут быть мусульманками или экс-атлетками с инвалидностью

Куклы-спортсменки

Знаменитые спортсменки становятся прототипами для кукл. Мы подготовили подборку из пяти игрушек: героинями стали фигуристка, саблистка, велосипедистка, боксер и гимнастка.

Легион с паспортом UA: истории натурализации иностранцев в украинском спорте

Cпорт-эльза

В этом году кукольную коллекцию "Ролевые модели" с примерами для юных девочек пополнила самая титулованная фигуристка Тесса Верчу.

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Первый хиджаб

Американская саблистка Ибтихадж Мухаммад стала прообразом первой Барби в хиджабе. Ее номинировали на премию "Игрушка года".

Инклюзивность

"Я в коляске, но жизнь продолжается", – демонстрирует мультичемпионка по велотреку Кристина Фогель, теперь и с помощью куклы.

"Трансформер"

Барби с гнущимися во все стороны ногами и руками – это мечта! А для особых фанов – еще и образ иконы Индии, гимнастки Дипы Кармакар.

I'm a boxing girl

"Львица" Никола Адамс выиграла первый бой в 13, когда в Британии сняли бан с женского бокса, а в 36 она дважды чемпионка Олимпийских Игр... и кукла.

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