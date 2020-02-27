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Стали известны претенденты на "Спортивный Оскар Украины"

27 февраля, 20:00

Имена победителей назовут 9 марта в Киеве

В Олимпийском доме состоялось заседание Украинской Академии Спорта, на котором путем тайного голосования выбрали победителей 14-й Всеукраинской церемонии Герои спортивного года-2019 в 12-ти номинациях. Имена обладателей Спортивного Оскара назовут во время торжественной церемонии, которая состоится 9 марта в Киевском национальном театре оперетты.

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1. Лучший спортсмен:

  • – Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе;
  • – Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону;
  • – Михаил Романчук – серебряный призер чемпионата мира, победитель и рекордсмен этапа Кубка мира по плаванию.

2. Лучшая спортсменка:

  • – Дарья Белодед – чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр по дзюдо;
  • – Ярослава Магучих – серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;
  • – Ольга Харлан – чемпионка мира и Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира;

3. Лучший тренер:

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  • – Юрий Марченко – личный тренер Ольги Харлан;
  • – Тренерский дуэт Светланы Кузнецовой и Геннадия Белодеда – личные тренеры Дарьи Белодед;
  • – Владимир Шацких – личный тренер Жана Беленюка.

4. Сенсация года:

  • – Марина Бех-Романчук – серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европейских игр в прыжках в длину;
  • – Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону;
  • – Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

5. Лучшая сборная:

  • – женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Валентина Семеренко и Юлии Джимы – бронзовые призеры чемпионата мира в эстафетной гонке;
  • – женская сборная Украины по артистическому плаванию в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы Алексиивой, Марины Алексиивой, Екатерины Резник – бронзовые призеры чемпионата мира;
  • – мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря – серебряные призеры чемпионата мира.

6. Лучшая сборная по игровым видам:

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  • – мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 U-23 – серебряные призеры чемпионата мира U-23;
  • – мужская сборная Украины по волейболу – четвертьфиналист чемпионата Европы;
  • – сборная Украины по футболу U-20 – чемпионы мира по футболу U-20.

7. Олимпийская надежда Украины

  • – Екатерина Бех – двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров;
  • – София Лискун – чемпионка Европы по прыжкам в воду среди взрослых;
  • – Ярослава Магучих – серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;

8. Восходящая звезда

  • – Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);
  • – Дарья Снигур – чемпионка юниорского турнира серии "Большого шлема" по теннису "Уимблдон":
  • – Назар Чепурный – чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров по спортивной гимнастике;

9. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

  • – Максим Крипак – пятикратный чемпион и серебряный призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;
  • – Марина Поддубная – двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячий);
  • – Дмитрий Украинец – чемпион Европы, капитан сборной команды Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха.

10. Вместе с олимпийцами (не олимпийские виды спорта)

  • – Алексей Бычков – чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу;
  • – Виталий Дубина – чемпион мира и обладатель Кубка мира по кикбоксингу ВАКО;
  • – Анастасия Сапсай – чемпионка мира и Европейских игр по самбо.

Смотрите сюжет, как наши легкоатлетки Бех-Романчук и Магучих победили на турнире в Глазго

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НОК Украины Ольга Харлан Жан Беленюк

Источник: НОК Украины

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