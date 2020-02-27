Стали известны претенденты на "Спортивный Оскар Украины"

В Олимпийском доме состоялось заседание Украинской Академии Спорта, на котором путем тайного голосования выбрали победителей 14-й Всеукраинской церемонии Герои спортивного года-2019 в 12-ти номинациях. Имена обладателей Спортивного Оскара назовут во время торжественной церемонии, которая состоится 9 марта в Киевском национальном театре оперетты.

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1. Лучший спортсмен:

– Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе;

– Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону;

– Михаил Романчук – серебряный призер чемпионата мира, победитель и рекордсмен этапа Кубка мира по плаванию.

2. Лучшая спортсменка:

– Дарья Белодед – чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр по дзюдо;

– Ярослава Магучих – серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;

– Ольга Харлан – чемпионка мира и Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира;

3. Лучший тренер:

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– Юрий Марченко – личный тренер Ольги Харлан;

– Тренерский дуэт Светланы Кузнецовой и Геннадия Белодеда – личные тренеры Дарьи Белодед;

– Владимир Шацких – личный тренер Жана Беленюка.

4. Сенсация года:

– Марина Бех-Романчук – серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европейских игр в прыжках в длину;

– Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону;

– Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

5. Лучшая сборная:

– женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Валентина Семеренко и Юлии Джимы – бронзовые призеры чемпионата мира в эстафетной гонке;

– женская сборная Украины по артистическому плаванию в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы Алексиивой, Марины Алексиивой, Екатерины Резник – бронзовые призеры чемпионата мира;

– мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря – серебряные призеры чемпионата мира.

6. Лучшая сборная по игровым видам:

– мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 U-23 – серебряные призеры чемпионата мира U-23;

– мужская сборная Украины по волейболу – четвертьфиналист чемпионата Европы;

– сборная Украины по футболу U-20 – чемпионы мира по футболу U-20.

7. Олимпийская надежда Украины

– Екатерина Бех – двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров;

– София Лискун – чемпионка Европы по прыжкам в воду среди взрослых;

– Ярослава Магучих – серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;

8. Восходящая звезда

– Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

– Дарья Снигур – чемпионка юниорского турнира серии "Большого шлема" по теннису "Уимблдон":

– Назар Чепурный – чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров по спортивной гимнастике;

9. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

– Максим Крипак – пятикратный чемпион и серебряный призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;

– Марина Поддубная – двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячий);

– Дмитрий Украинец – чемпион Европы, капитан сборной команды Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха.

10. Вместе с олимпийцами (не олимпийские виды спорта)

– Алексей Бычков – чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу;

– Виталий Дубина – чемпион мира и обладатель Кубка мира по кикбоксингу ВАКО;

– Анастасия Сапсай – чемпионка мира и Европейских игр по самбо.

Смотрите сюжет, как наши легкоатлетки Бех-Романчук и Магучих победили на турнире в Глазго

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