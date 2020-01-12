Украинской саблей по россиянке: Харлан "заколола" Никитину, взяв "золото" Гран-при в Канаде

В финальном поединке в Монреале украинка не оставила сопернице ни малейшего шанса

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан одержала блистательную победу в финале этапа Гран-при в канадском Монреале, не оставив в противостоянии за "золото" ни единого шанса россиянке Ольге Никитиной. Напомним, ранее Харлан в рекордный 12-й раз была признана спортсменкой месяца по версии НОК, оторвавшись от Олега Верняева.

Видео победного финала Харлан против Никитиной

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Отметим, что на пути к финалу в Монреале Ольга Харлан одолела француженку Сару Бальзер (15:7), потом украинская саблистка оказалась сильнее китаянки Шао Яки, которую перефехтовала со счетом 15:14. Наконец, решающий бой с россиянкой Ольгой Никитиной прошел, как говорят, в одни ворота – 15:7 в пользу Харлан.

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Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

Ольга Харлан/Фото Devin Manky FIE

Напомним, в прошлом году Ольга Харлан взяла шестое "золото" ЧМ,победив в драматической "рубке" саблистку из России. Украинка лидировала большую часть боя, однако в заключительной стадии поединка инициативу перехватила Софья Великая. Она вела 14:13 и была в одном ударе от победы. Но Харлан на характере выцарапала золотую медаль, сперва сравняв счет (14:14), а затем совершив удачную победную атаку на россиянку.

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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