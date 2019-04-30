Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по снукеру

Прошлогодний чемпион Марк Уильямс не сможет защитить свой титул

Барри Хокинс неожиданно проиграл Кирену Уилсону. Фото: AFP

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Завершились матчи второго раунда. На этой стадии завершил свои выступления прошлогодний чемпион Марк Уильямс, который уступил Дэвиду Гилберту. А вот финалист ЧМ-2018 продолжит сражение за титул.

Результаты 1/8 финала:

Шон Мерфи (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 6:13

Марк Селби (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:13

Стивен Магуайр (Шотландия) – Джеймс Кэхилл (Англия) – 13:12

Марк Уильямс (Уэльс) – Дэвид Гилберт (Англия) – 9:13

Джадд Трамп (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 13:9

Барри Хокинс (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 11:13

Эллистер Картер (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 13:9

Джон Хиггинс (Шотландия) – Стюарт Бинэм (Англия) – 13:11

Четвертьфинальные пары:

Дэвид Гилберт (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия)

Джон Хиггинс (Шотландия) — Нил Робертсон (Австралия)

Гэри Уилсон (Англия) — Али Картер (Англия)

Джадд Трамп (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия)

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счетом – 18:16.

Ранее легендарный снукерист Стивен Хендри назвал фаворита чемпионата мира.

Напомним, что главной сенсацией первого круга чемпионата мира по снукеру стал проигрыш Ронни О’Салливана любителю Джеймсу Кэхиллу.

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