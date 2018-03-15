Стали известны все претенденты на премию "Герои спортивного года-2017"

Сегодня в Национальном олимпийском комитете состоялось заседание заседание Украинской Академии спорта, во время которого ее члены – выдающиеся атлеты разных лет – путем тайного голосования определились с именами победителей XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017". Их имена назовут во время самой церемонии, которая состоится 4 апреля в Украинском доме.

Кандидаты для получения премии "Герои спортивного года-2017":

Лучший спортсмен года

Олег Верняев – серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях), двукратный чемпион Европы (многоборье, упражнения на брусьях), бронзовый призер чемпионата Европы (опорный прыжок), победитель общего зачета Кубка мира.

Михаил Романчук – серебряный призер чемпионата мира по плаванию (1500 м).

Александр Хижняк – чемпион мира, чемпион Европы по боксу (75 кг), лучший боксер чемпионата мира и Европы, лучший боксер мира-2017. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лучший боксер мира Александр Хижняк произнес речь на украинском языке на церемонии в Сочи



Лучшая спортсменка года

Элина Свитолина – победительница престижных турниров серии Premier (Торонто, Рим, Стамбул, Дубай, Тайбэй), первая украинка, которая вошла в топ-3 мирового рейтинга.

Юлия Ткач – серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе (63 кг).

Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях.

Лучший тренер года

Светлана Саидова – главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию – за 6 медалей чемпионата мира.

Тамара Токмачева – главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду – за первое общекомандное место сборной Украины на чемпионате Европы (10 медалей).

Александр Хижняк – личный тренер Александра Хижняка – чемпиона мира и Европы по боксу, лучшего боксера мировых и европейских первенств, лучшего боксера мира-2017.

Сенсация года

Катерина Кривая – двукратная чемпионка Европы по каратэ (кумитэ – 50 кг) в индивидуальной и командной первенствах.

Юлия Левченко – серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата Европы в закрытых помещениях, бронзовый призер чемпионата мира U20, чемпионка Европы U23 (прыжки в высоту).

Дарья Белодед – чемпионка Европы по дзюдо (48 кг).

Лучшая команда года (сборная)

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Оксаны Молловой, Дарьи Завидной, Анны Зарицкой, Кристины Филевич – бронзовые призеры чемпионата мира.

Женская сборная Украины по биатлону в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной, Елены Пидгрушной – серебряные призеры чемпионата мира (эстафета).

Сборная Украины по синхронному плаванию – Анна Волошина, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелева, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Яна Нарежная, Владислава Алексиива, Марина Алексиива – бронзовые призеры чемпионата мира (6 медалей).

Олимпийская надежда Украины

Дарья Белодед – чемпионка Европы по дзюдо среди взрослых (48 кг).

Марта Костюк – победительница юниорского Australian Open (одиночный разряд), победительница юниорского US Open (в парном разряде), победительница взрослого турнира ITF.

Ярослава Магучих – чемпионка мира среди девушек по легкой атлетике, чемпионка XIV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (прыжки в высоту).

Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Лейля Аджаметова – трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения (100 м, 200 м, 400 м).

Людмила Ляшенко – четырехкратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Иван Сивак – чемпион и бронзовый призер чемпионата мира по спортивным танцам на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, лучший спортсмен октябре-2017 по версии Международного паралимпийского комитета. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лучший каратист Украины: "Подрались с сельским бомондом на Новый год"



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