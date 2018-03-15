Стали известны все претенденты на премию "Герои спортивного года-2017"
Торжественная церемония награждения состоится 4 апреля
Сегодня в Национальном олимпийском комитете состоялось заседание заседание Украинской Академии спорта, во время которого ее члены – выдающиеся атлеты разных лет – путем тайного голосования определились с именами победителей XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года-2017". Их имена назовут во время самой церемонии, которая состоится 4 апреля в Украинском доме.
Кандидаты для получения премии "Герои спортивного года-2017":
Лучший спортсмен года
- Олег Верняев – серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях), двукратный чемпион Европы (многоборье, упражнения на брусьях), бронзовый призер чемпионата Европы (опорный прыжок), победитель общего зачета Кубка мира.
- Михаил Романчук – серебряный призер чемпионата мира по плаванию (1500 м).
- Александр Хижняк – чемпион мира, чемпион Европы по боксу (75 кг), лучший боксер чемпионата мира и Европы, лучший боксер мира-2017.
Лучшая спортсменка года
- Элина Свитолина – победительница престижных турниров серии Premier (Торонто, Рим, Стамбул, Дубай, Тайбэй), первая украинка, которая вошла в топ-3 мирового рейтинга.
- Юлия Ткач – серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе (63 кг).
- Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях.
Лучший тренер года
- Светлана Саидова – главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию – за 6 медалей чемпионата мира.
- Тамара Токмачева – главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду – за первое общекомандное место сборной Украины на чемпионате Европы (10 медалей).
- Александр Хижняк – личный тренер Александра Хижняка – чемпиона мира и Европы по боксу, лучшего боксера мировых и европейских первенств, лучшего боксера мира-2017.
Сенсация года
- Катерина Кривая – двукратная чемпионка Европы по каратэ (кумитэ – 50 кг) в индивидуальной и командной первенствах.
- Юлия Левченко – серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата Европы в закрытых помещениях, бронзовый призер чемпионата мира U20, чемпионка Европы U23 (прыжки в высоту).
- Дарья Белодед – чемпионка Европы по дзюдо (48 кг).
Лучшая команда года (сборная)
- Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Оксаны Молловой, Дарьи Завидной, Анны Зарицкой, Кристины Филевич – бронзовые призеры чемпионата мира.
- Женская сборная Украины по биатлону в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной, Елены Пидгрушной – серебряные призеры чемпионата мира (эстафета).
- Сборная Украины по синхронному плаванию – Анна Волошина, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелева, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Яна Нарежная, Владислава Алексиива, Марина Алексиива – бронзовые призеры чемпионата мира (6 медалей).
Олимпийская надежда Украины
- Дарья Белодед – чемпионка Европы по дзюдо среди взрослых (48 кг).
- Марта Костюк – победительница юниорского Australian Open (одиночный разряд), победительница юниорского US Open (в парном разряде), победительница взрослого турнира ITF.
- Ярослава Магучих – чемпионка мира среди девушек по легкой атлетике, чемпионка XIV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (прыжки в высоту).
Сильные духом (паралимпийские виды спорта)
- Лейля Аджаметова – трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения (100 м, 200 м, 400 м).
- Людмила Ляшенко – четырехкратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
- Иван Сивак – чемпион и бронзовый призер чемпионата мира по спортивным танцам на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, лучший спортсмен октябре-2017 по версии Международного паралимпийского комитета.
Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)
- Станислав Горуна – чемпион Х Всемирных игр, серебряный призер чемпионата Европы в индивидуальной категории и бронзовый призер в командном кумитэ по каратэ.
- Лариса Соловьева – чемпионка Х Всемирных игр по пауэрлифтингу, единственная в мире четырехкратная чемпионка Всемирных игр (2005, 2009, 2013, 2017).
- Светлана Тросюк – чемпионка Х Всемирных игр по сумо.
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