Стало известно, когда зажгут огонь Олимпиады-2020

Сегодня, 15:51

Эстафета олимпийского огня стартует в префектуре Фукусима и продлится 121 день

Зажжение олимпийского огня в Древней Олимпии. Фото AFP
Зажжение олимпийского огня в Древней Олимпии. Фото AFP

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что огонь летних Олимпийских игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года, сообщает агентство Kyodo.

Напомним, что эстафета олимпийского огня стартует в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от сокрушительного цунами и землетрясения, и продлится 121 день. Церемония открытия Игр-2020 состоится 24 июля. Соревнования завершатся 9 августа.

В рамках летней Олимпиады в Токио будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта (50 дисциплинах). В программу Игр вошли пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, каратэ, спортивной скалолазание, серфинг и скейтбординг. Кроме того, в Токио пройдут 15 новых соревнований в рамках видов спорта, которые уже являются олимпийскими.

Ранее стало известно, как в Токио будут бороться с жарой во время Олимпиады-2020. Над аренами распылят вещество, которое будет отражать тепло и ультрафиолет.

Интересно, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.

Напомним, что в Японии определились с именем талисмана Олимпиады-2020. Имя состоит из двух японских слов, обозначающих будущее и вечность – "Мирайтова" и "Сомэйти".
Олимпийские игры, Олимпиада-2020, олимпийский огонь

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, когда зажгут огонь Олимпиады-2020". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...