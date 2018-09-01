Стало известно, когда зажгут огонь Олимпиады-2020

Эстафета олимпийского огня стартует в префектуре Фукусима и продлится 121 день

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что огонь летних Олимпийских игр в Токио будет зажжен 11 марта 2020 года, сообщает агентство Kyodo.

Напомним, что эстафета олимпийского огня стартует в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от сокрушительного цунами и землетрясения, и продлится 121 день. Церемония открытия Игр-2020 состоится 24 июля. Соревнования завершатся 9 августа.

В рамках летней Олимпиады в Токио будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта (50 дисциплинах). В программу Игр вошли пять новых видов спорта: бейсбол/софтбол, каратэ, спортивной скалолазание, серфинг и скейтбординг. Кроме того, в Токио пройдут 15 новых соревнований в рамках видов спорта, которые уже являются олимпийскими.

Ранее стало известно, как в Токио будут бороться с жарой во время Олимпиады-2020. Над аренами распылят вещество, которое будет отражать тепло и ультрафиолет.

Интересно, что Олимпиада-2020 может принести Японии гигантскую прибыль в $283 миллиарда. Больше половины этой суммы заработает Токио, который создаст два миллиона рабочих мест.

Напомним, что в Японии определились с именем талисмана Олимпиады-2020. Имя состоит из двух японских слов, обозначающих будущее и вечность – "Мирайтова" и "Сомэйти".