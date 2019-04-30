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Стало известно, сколько зарабатывает лучшая в своем виде легкоатлетка мира

30 апреля, 21:03

Лидер рейтинга в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что в общей сложности зарабатывает 3,5 тысячи евро в месяц

Мария Ласицкене
Мария Ласицкене. Фото: Instagram

Лидер мирового рейтинга в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала, сколько зарабатывает в месяц. По словам двукратной чемпионки мира, в легкой атлетике заработок зависит от результатов спортсмена, а не привязан к контрактам, как у футболистов. Свой лучший спортивный результат – 2,06 метра – Ласицкене показала в 2017 году. По словам спортсменки, она зарабатывает около 3,5 тысяч евро в месяц, но из этой суммы делает отчисления менеджеру и тренеру.

"Все просто – зарплата, ставки, призовые. Параллельно выступаю за Московскую область и Кабардино-Балкарию. И за ЦСКА. Nike меня поддерживает, выплачивает гонорары за результат. От него все зависит, это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных. Вместе со всем может набежать 250 тысяч рублей в месяц (около 3,5 тысяч евро – прим.), это не так много. Из этих денег нужно вычесть зарплаты менеджеру и тренеру, так что на деле сумма куда меньше, чем указывают на официальных сайтах турниров", – рассказала Мария Ласицкене.

Отметим, что третье место в рейтинге в прыжках в высоту занимает украинская спортсменка Юлия Левченко. Ранее мы писали, что в честь самой красивой украинской спортсменки высекли звезду.

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Тег легкая атлетика, зарплата, Прыжки в высоту, Мария Ласицкене

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СЭ

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