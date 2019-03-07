В честь самой красивой украинской спортсменки высекли звезду
Обаятельная прыгунья попала в одну компанию с Ниной Матвиенко и Ольгой Харлан
В центре Киева возле Дворца спорта состоялась закладка новых звезд на площади, где уже были высечены имена 13 выдающихся украинцев – в частности, Богдана Ступки, Нины Матвиенко, Ольги Харлан. Теперь там появились звезды в честь чемпионки мира по дзюдо Дарьи Белодед, серебряной призерки чемпионата мира по легкой атлетике Юлии Левченко и титулованного пауэрлифтера Ларисы Соловьевой.
Прыгунья в высоту Юлия Левченко, которая признавалась самой красивой украинской спортсменкой на Олимпиаде-2016 в Рио, поделилась в Instagram фотографией с этого мероприятия. "Прекрасный момент перед Международным женским днем", – написала Юлия.
Напомним, на днях она вернулась с Глазго, где завоевала "серебро" чемпионата Европы в закрытых помещениях. На наш вопрос по прилету, бывает ли, что ее недооценивают из-за ее красоты, Юлия ответила: "Не нужно казаться умнее, чем ты есть (смеется). Поэтому не стоит обижаться, если тебя человек не понял и считает, что он умнее тебя. Или предвзят. Нужно относиться с юмором. Я иногда даже подшучиваю, если возникают какие-то трудности, мол, я же блондинка (улыбается). Я скажу, иногда это даже помогает – можно быть менее ответственным (смеется)".
Ранее Юлия Левченко признавалась: "Большая грудь мешает прыгать".
Также самая красивая украинская спортсменка показала своего бойфренда.
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