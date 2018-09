Старт ЧМ по "художке": ждем вихря хозяек, радугу украинок и "лебедей" в тигриной шкуре

Пришло время главного старта одного из самых творческих видов спорта – художественной гимнастики. Сегодня в Софии начинается чемпионат мира, где разыграют личные, групповые и командные медали, плюс первые квоты на Игры в Токио-2020 для трех лучших групп. После снятия лимита на сложность фантазию гимнасток, а особенно "групповичек", не остановить. Если вы два года не смотрели гимнастику, то, что они творят на ковре, вас сильно удивит. Разберем, кто же способен поразить больше всех.

ТАТУ С БЛЕСКОМ. Болгарки – фаворитки №1 на групповое "золото" ЧМ. Им по силам обыграть даже любимицу судей Россию, а сделать это дома было бы вдвойне приятно. На ковре они словно вихрь, сложность и скорость зашкаливают. Их называют "золотыми девочками", но так как это прозвище было и у их предшественниц, зовут себя "бриллиантовыми". А после прошлого ЧМ каждая набила на пальце правой руки тату, крохотный бриллиант.

ТИГРЫ-БАБОЧКИ. В конкурентках у болгарок – команда Италии. Только они могли освежить затасканную тему "Лебединого озера" так, что смотришь его с открытым ртом: настолько динамичное и оригинальное их упражнение с обручами. На контрасте второе исполняют под хит Eye of the Tiger, даже сделали тематические купальники: с изображением тигра спереди и его лапы – на спине. А на днях для них открыли академию гимнастики "Дом бабочек". "Бабочки" – бессменное прозвище итальянок вот уже много лет.



ЦВЕТНОЙ РИСК. Второй год украинская группа дышит в спину лидерам и сейчас вполне может побороться за подиум. В хореографии мы давно держим высокую планку, но теперь вознаграждаемся и за технику. Креативности нашим не занимать: самый кайфовый момент, когда три гимнастки прыгают сквозь два обруча! А после июньского ЧЕ решились на рискованную, как для групп, смену музыки посреди сезона: в мячах и скакалках вместо Show Must Go On – моментально заседающая в голове No Roots с предметами разных цветов (что тоже редкость).



БЛИЗНЕЦЫ ВО ВСЕМ. Петрушка и Фигаро – в таких образах мы видели близняшек Дину и Арину Авериных в этом сезоне. Как и внешне, россиянки очень похожи по стилю гимнастики, обе отменно владеют предметом, могут жонглировать им без остановки, но так же одинаково грешат с однообразным "репертуаром". Считается, победить априори должна одна из них, вот только Дина пока не блещет стабильностью, а Арина отходит от травм.



АРМЕЙСКАЯ РАЗМИНКА. Единственная, кто реально может противостоять россиянкам, – Линой Ашрам из Израиля. Девушка с безумной энергетикой, которая крутит обруч на носу, колдует с мячом и за год прибавила в пластике тела и артистизме. Еще и в армии служит по утрам: "Что-то вроде секретаря". Болельщики, изголодавшиеся по разнообразию поднимающихся флагов, чуть ли не ходят с плакатами: "Линой в чемпионки мира". Хотя почему "чуть" – хэштеги тоже считаются.

ГРУЗИНСКИЙ ТЕАТР. Любимица публики, грузинка Саломе Пажава воплощает на ковре и контемп, и модерн, и народные танцы. Чувственная и всегда разная, с тонким подходом к деталям. Пробиться на пьедестал ей будет сложно, но насладиться ее театральными зарисовками можно и без того. Два года назад ее лезгинка с булавами обошла весь интернет. В этом – булавы более футуристические, а сам предмет – с изображением Джокера.

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО. Некоторые утверждают, что нынешние тенденции убивают наши традиции. Появление на арене Влады Никольченко должно было развеять этот миф. Идеальный образец классической украинской гимнастки – и набирает за 19 баллов! Длинные ноги, красивые линии и коронные прыжки в шпагат. Даже музыка типичная: пафосная "Кармина Бурана", загадочная Private Investigations – как будто микс гимнасток 2000-х и Алины Максименко. Пока это работает, но вот появится индивидуальность – будет еще лучше.