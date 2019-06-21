Старт Европейских игр: без фехтования, но с киберфутболом и байкерами
В Минске разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах
Европейские игры подошли впритык. Сегодня уже можно начинать следить за первыми соревнованиями и смотреть церемонию открытия. С 21 по 30 июня вторую в истории Европиаду примет Минск. Пробные первые Игры в Баку для Украины оказались успешными: 46 медалей, из них 8 - золотых и 8-е место в командном зачете. Поэтому многие ждут, что в Беларуси мы покажем себя не хуже. Но не забываем, что Игры на этот раз скромнее в плане количества видов спорта: в Минске разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах - на 53 меньше, чем четыре года назад. И вместо 243 украинцев за эти награды будут бороться 198. Мы были бы явными фаворитами на парочку подиумов в фехтовании, плавании, прыжках в воду, артистическом плавании или, наконец, маунтинбайке. Но от этих видов организаторы решили отказаться ввиду финансовых обстоятельств.
Но и тех, кто намерен подтверждать или улучшать свои результаты 2015-го, немало. Те же гимнасты Олег Верняев и Игорь Радивилов, к примеру. В стрельбе из лука возвращается трио Лидии Сичениковой, Вероники Марченко и Анастасии Павловой, взявших в Баку командную "бронзу". В баскетболе 3х3 - серебряная призерка Анна Рулова (Зарицкая). Плюс призеры-боксеры Александр Хижняк и Дмитрий Замотаев, борцы Жан Беленюк и Юлия Ткач, самбистка Елена Сайко, настольный теннисист Коу Лей, байдарочница Анастасия Тодорова, каноистка Мария Повх, целая когорта дзюдоистов и гимнастка Анастасия Возняк, которую в группе теперь окружают совсем другие "художницы".
Большинство наших сборников уже разместились в спортивной деревне и, по традиции, развесив флаги на балконах. Помимо культурной программы, посвященной ознакомлению с историей спорта Беларуси, организаторы подготовили для атлетов зоны для отдыха, где можно поиграть в настольный хоккей или гольф. Кстати, спортсменов и других гостей, прилетевших в Минск, обслуживали преображенные бортпроводники: одна из авиакомпаний Беларуси решила по случаю старта Игр переодеть своих работников в спортивные костюмы с нанесенной на спине картой мира.
Тем временем подходит к концу эстафета "Пламени мира" — аналога олимпийского огня. По прибытию факела в Минск его доверили легендарной биатлонистке Дарье Домрачевой. Всю дорогу пламя охраняла колонна байкеров – в Минске они планируют посмотреть соревнования по самбо. А одним из последних огонь передали роботу: эта часть эстафеты была посвящена новым технологиям и киберспорту. Компьютерный спорт будет присутствовать и на Играх, только в качестве показательного. Топ-четверка лучших в турнире, где игроки посоревнуются в футбольной FIFA 19, получит $2000.
Сегодня соревнования стартуют еще до официального открытия Игр (20:00, трансляция - 22:00). Первыми будут отдуваться баскетболисты и стрелки из лука. В 3х3 наша мужская сборная в стартовом матче встретится с Францией (10:15), а женская - с Латвией (11:15). В 14:00 в ринг начнут выходить боксеры: Назар Куротчин (до 49 кг), Рамазан Муслимов (до 91 кг) и чемпион Европы Виктор Выхрыст (+91 кг).
У "сине-желтых" есть шансы на медали уже в первый уикенд. В главных претендентах - чемпионы мира по дзюдо Дарья Белодед и Георгий Зантарая, снайперский дуэт Костевич и Омельчука, художественные "групповички" с Владой Никольченко, самбисты и легкоатлеты, которые начнут командную квалификацию и разыграют личные награды.
Трансляция Европейских игр будет на каналах "Интер" и НТН.
Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он специализируется на прыжках в высоту.
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