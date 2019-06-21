Старт Европейских игр: без фехтования, но с киберфутболом и байкерами

В Минске разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах

Украинские спортсмены уже в Минске. Фото: НОК Украины

Европейские игры подошли впритык. Сегодня уже можно начинать следить за первыми соревнованиями и смотреть церемонию открытия. С 21 по 30 июня вторую в истории Европиаду примет Минск. Пробные первые Игры в Баку для Украины оказались успешными: 46 медалей, из них 8 - золотых и 8-е место в командном зачете. Поэтому многие ждут, что в Беларуси мы покажем себя не хуже. Но не забываем, что Игры на этот раз скромнее в плане количества видов спорта: в Минске разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах - на 53 меньше, чем четыре года назад. И вместо 243 украинцев за эти награды будут бороться 198. Мы были бы явными фаворитами на парочку подиумов в фехтовании, плавании, прыжках в воду, артистическом плавании или, наконец, маунтинбайке. Но от этих видов организаторы решили отказаться ввиду финансовых обстоятельств.

Читайте также Назван знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Европейских игр

Большинство наших сборников уже разместились в спортивной деревне и, по традиции, развесив флаги на балконах. Помимо культурной программы, посвященной ознакомлению с историей спорта Беларуси, организаторы подготовили для атлетов зоны для отдыха, где можно поиграть в настольный хоккей или гольф. Кстати, спортсменов и других гостей, прилетевших в Минск, обслуживали преображенные бортпроводники: одна из авиакомпаний Беларуси решила по случаю старта Игр переодеть своих работников в спортивные костюмы с нанесенной на спине картой мира.



Тем временем подходит к концу эстафета "Пламени мира" — аналога олимпийского огня. По прибытию факела в Минск его доверили легендарной биатлонистке Дарье Домрачевой. Всю дорогу пламя охраняла колонна байкеров – в Минске они планируют посмотреть соревнования по самбо. А одним из последних огонь передали роботу: эта часть эстафеты была посвящена новым технологиям и киберспорту. Компьютерный спорт будет присутствовать и на Играх, только в качестве показательного. Топ-четверка лучших в турнире, где игроки посоревнуются в футбольной FIFA 19, получит $2000.

Сегодня соревнования стартуют еще до официального открытия Игр (20:00, трансляция - 22:00). Первыми будут отдуваться баскетболисты и стрелки из лука. В 3х3 наша мужская сборная в стартовом матче встретится с Францией (10:15), а женская - с Латвией (11:15). В 14:00 в ринг начнут выходить боксеры: Назар Куротчин (до 49 кг), Рамазан Муслимов (до 91 кг) и чемпион Европы Виктор Выхрыст (+91 кг).

У "сине-желтых" есть шансы на медали уже в первый уикенд. В главных претендентах - чемпионы мира по дзюдо Дарья Белодед и Георгий Зантарая, снайперский дуэт Костевич и Омельчука, художественные "групповички" с Владой Никольченко, самбисты и легкоатлеты, которые начнут командную квалификацию и разыграют личные награды.



Трансляция Европейских игр будет на каналах "Интер" и НТН.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он специализируется на прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Старт Европейских игр: без фехтования, но с киберфутболом и байкерами". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"