Суд Лозанны изменил даты, с которых начинается дисквалификация украинских легкоатлеток

Ольга Земляк и Олеся Повх смогут вернуться в большой спорт на год раньше, но их апелляции были отклонены

2016 год. Ольга Земляк на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Фото: Getty Images

Суд Лозанны изменил даты, с которых начинается дисквалификация украинских легкоатлеток //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e62/f10/5c9e62f10e015.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e62/f10/5c9e62f10e015.jpg 2019-03-29T20:26:57+02:00 Другие Ольга Земляк и Олеся Повх смогут вернуться в большой спорт на год раньше, но их апелляции были отклонены

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) изменил даты начала дисквалификаций украинских легкоатлеток Ольги Земляк (бег на 400 метров) и Олеси Повх (спринт), сообщается в пресс-релизе суда. В марте 2018 года Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировала Земляк на восемь лет и Повх на четыре года. Отсчет срока дисквалификации спортсменок был назначен с 3 августа 2017 года.

После слушаний по апелляциям украинских легкоатлеток CAS оставил решение ФЛАУ в силе, изменив начало срока отстранения. Дисквалификация Земляк начинается 5 июля 2016 года, а Повх – 15 июня 2016 года, с момента взятия положительных допинг-проб. Таким образом, спортсменки могут вернуться на год раньше изначального срока.

Земляк является чемпионкой Европы-2012 в эстафете 4х400 метров. Украинка лишилась двух серебряных наград командного чемпионата Европы-2017 (400 метров и эстафета 4х400 метров). Бронзовый призер Олимпиады-2012 в эстафете 4х100 метров Повх была лишена "серебра" чемпионата Европы-2017 в помещении в беге на 60 метров.

Ранее мы писали, что украинец получит "бронзу" чемпионата Европы благодаря допингу российского спортсмена. Тагильский ходок лишен своих наград. Спустя пять лет медаль прилетит к нашему Руслану Дмитренко.

Российских спортсменов отстранили от Олимпиады в Рио из-за допингового скандала:

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