Суд Лозанны изменил даты, с которых начинается дисквалификация украинских легкоатлеток
Ольга Земляк и Олеся Повх смогут вернуться в большой спорт на год раньше, но их апелляции были отклонены
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) изменил даты начала дисквалификаций украинских легкоатлеток Ольги Земляк (бег на 400 метров) и Олеси Повх (спринт), сообщается в пресс-релизе суда. В марте 2018 года Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировала Земляк на восемь лет и Повх на четыре года. Отсчет срока дисквалификации спортсменок был назначен с 3 августа 2017 года.
После слушаний по апелляциям украинских легкоатлеток CAS оставил решение ФЛАУ в силе, изменив начало срока отстранения. Дисквалификация Земляк начинается 5 июля 2016 года, а Повх – 15 июня 2016 года, с момента взятия положительных допинг-проб. Таким образом, спортсменки могут вернуться на год раньше изначального срока.
Земляк является чемпионкой Европы-2012 в эстафете 4х400 метров. Украинка лишилась двух серебряных наград командного чемпионата Европы-2017 (400 метров и эстафета 4х400 метров). Бронзовый призер Олимпиады-2012 в эстафете 4х100 метров Повх была лишена "серебра" чемпионата Европы-2017 в помещении в беге на 60 метров.
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