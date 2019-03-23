Украинец получит "бронзу" чемпионата Европы благодаря допингу российского спортсмена
Тагильский ходок лишен своих наград. Спустя пять лет медаль прилетит к нашему Руслану Дмитренко
Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о нарушении антидопинговых правил легкоатлетом Александром Ивановым, который специализируется на спортивной ходьбе. Иванов по прозвищу Тагильский ходок дисквалифицирован на три года, начиная с даты временного отстранения, 2 мая 2017 год, на основании отклонений в паспорте крови. Кроме того, аннулированию подлежат результаты Иванова, достигнутые в период с 9 июля 2012 года до 17 августа 2014 года, включая золотую награду чемпионата мира в ходьбе на 20 км (2013 год) и серебряную медаль Чемпионата Европы в ходьбе на 20 км (2014 год).
В выигрыше от этой истории должен оказаться украинец Руслан Дмитренко. Он финишировал четвертым на чемпионате Европы-2014 в ходьбе на 20 км и теперь может претендовать на бронзовую медаль европейских соревнований.
Украинец Руслан Дмитренко
Как сообщалось ранее, 33-летний американский чемпион UFC попался на допинге и отказался от титула.
Также сообщалось, что участник Олимпиады в Пхенчхане признался в применении кровяного допинга. Спортсмен заявил, что пошел на этот шаг, потому что все требовали от него результатов.
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