Супербоул: в США прошел самый рейтинговый матч во всех видах спорта

"Канзас-Сити Чифс" впервые за 50 лет победили в Супербоуле, обыграв "Сан-Франциско 49"

В США в ночь на понедельник прошло самое ожидаемое спортивное событие года – Супербоул! "Канзас-Сити Чифс" обыграли "Сан-Франциско 49" и стали победителем Национальной Футбольной Лиги (NFL). 54-й Супербоул прошел в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США) и завершился со счетом 31:20 в пользу "Канзас-Сити".

Супербоул – самый рейтинговый матч среди всех видов спорта в США. В 2019 прошлом главный матч в американском футболе привлек к экранам 98,2 млн зрителей. Тогда "Нью-Ингленд Пэтриотс" победили "Лос-Анджелес Рэмс".

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"Канзас-Сити" выиграл почетный трофей во второй раз в истории – впервые это произошло в 1969 году, т.е. команде потребовалось более 50 лет для повторения триумфа. В свою очередь, "Сан-Франциско" выигрывал Супербоул 5 раз (1981, 1984, 1988, 1989, 1994).

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В перерыве красочное шоу представили Дженнифер Лопес и Шакира. Свое восхищение откровенным выступлением выразила даже Леди Гага.

"Поздравляю "Канзас-Сити" с великолепной игрой и фантастическим камбеком под огромным давлением. Мы гордимся вами и великим штатом Миссури. Вы – настоящие чемпионы!" – написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

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