Тайгер Вудс впервые за 14 лет выиграл турнир "Мастерс"
В последние сезоны гольфист очень мало выступал из-за проблем с психическим здоровьем
Американский гольфист Тайгер Вудс сегодня одержал победу на турнире US Masters в Огасте. Это его первая победа на турнире за 14 лет. В предыдущий раз он побеждал в 2005 году. Всего гольфист 5 раз выигрывал "Мастерс": в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м.
В 2017 году Вудс был только 1199-м в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен очень мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психическим здоровьем.
Сейчас 43-летний Вудс идет на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).
US Masters – один из четырех мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.
В мае Вудс 2017 года Тайгер Вудс был обнаружен полицией спящим за рулем автомобиля недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида) и арестован по подозрению в езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позднее из отчета полиции стало известно, что в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.
Кроме того, Тайгер Вудс проходил лечение от лекарственной зависимости.
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