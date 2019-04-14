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Тайгер Вудс впервые за 14 лет выиграл турнир "Мастерс"

Сегодня, 22:41

В последние сезоны гольфист очень мало выступал из-за проблем с психическим здоровьем

Тайгер Вудс с трофеем
Тайгер Вудс с трофеем. Фото: AFP

Американский гольфист Тайгер Вудс сегодня одержал победу на турнире US Masters в Огасте. Это его первая победа на турнире за 14 лет. В предыдущий раз он побеждал в 2005 году. Всего гольфист 5 раз выигрывал "Мастерс": в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м.

В 2017 году Вудс был только 1199-м в мировом рейтинге. В последние несколько сезонов спортсмен очень мало выступал на соревнованиях из-за многочисленных травм и проблем с психическим здоровьем.

Сейчас 43-летний Вудс идет на 12-м месте в рейтинге Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA).

US Masters – один из четырех мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.

В мае Вудс 2017 года Тайгер Вудс был обнаружен полицией спящим за рулем автомобиля недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида) и арестован по подозрению в езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позднее из отчета полиции стало известно, что в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.

Кроме того, Тайгер Вудс проходил лечение от лекарственной зависимости

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Тег гольф, Тайгер Вудс

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