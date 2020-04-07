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"Таз подними": сексуальная украинская легкоатлетка показала фанатам необычное упражнение

7 апреля, 23:11

Вадим Авдасев

Марина Бех-Романчук делится видео из своей коллекции, пока залы закрыты

Знаменитая украинская легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук решила немного развлечь во время карантина и себя, и своих поклонников в соцсетях. Сегодня серебряная призерка по прыжкам в длину поделилась видеороликом из тренажерного зала. Вспомним, что две украинские легкоатлетки выиграли мировую зимнюю серию турниров.

На видео Марина качает мышцы под призыв тренера: "Таз поднимай". В Instagram она написала на английском, что очень скучает за тренировками, но у нее есть много видео, которыми она готова поделиться с фанатами. И поставила в конце смайлик.

INSTAGRAM

В соцсетях за страничкой Марины следит более 228 тысяч человек, и она уже опубликовала 675 постов. Легкоатлетка из Хмельницкой области замужем за пловцом Михаилом Романчуком, который тоже показывает высокие результаты на международной арене. Пара готовилась выступить на Олимпийских играх-2020, но пандемия коронавируса вынудила перенести мечты на будущее. Недавно Марина Романчук рассказала, как поддерживает мужа.

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Смотрите, как Марина Бех и Михаил Романчук качали пресс с поцелуями

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Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук – пресс с поцелуями Видео: Instagram.com

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легкая атлетика карантин упражнения коронавирус Марина Бех

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