Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Допрыгались! Сразу две украинские легкоатлетки выиграли мировую зимнюю серию турниров

20 февраля, 09:29

Марина Бех-Романчук победила в прыжках в длину, Ярослава Магучих - в высоту

Сегодня у легкоатлетов завершается престижная серия соревнований под крышей World Athletics Indoor Tour. Однако в некоторых видах победители стали известны накануне. И среди них оказалось сразу две украинские красавицы. Мы сообщали, как Марина Бех-Романчук выиграла турнир в Торуни с лучшим результатом сезона в мире.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала лучшей в прыжках в высоту. 18-летняя спортсменка из Днепра победила на двух турнирах серии, а на третий, в Бостон (США), не летала, но это но помешало занять первое место в общем зачете, сообщает Федерация легкой атлетики Украины. Как мы писали, Магучих выиграла турнир в Карлруэ с мировым рекордом среди молодежи до 20 лет – 2,02. Кроме того, Ярослава побеждала на соревнованиях в Глазго, Коттбусе, Банске-Быстрице и Львове.

Ярослава со своим рекордом

Ярослава со своим рекордом / Фото: Facebook

Реклама

Прыгунья в длину из Хмельницкого Марина Бех-Романчук также оказывалась на первой позиции на всех соревнованиях, в которых принимала участие: в Глазго, Карлсруэ, Торуни и, вчера, во французском Льеване. Интересно, что все результаты у Марины оказались очень близкими: от 6,90 м до 6,96 м. Мы писали, что конкурентка Бех-Романчук, немка Малайка Михамбо, обновила лучший результат сезона в мире.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

Смотрите, как Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль чемпионата мира-2019 в Катаре

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

легкая атлетика Прыжки в высоту прыжки в длину Марина Бех Ярослава Магучих

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первая каратистка Украины – на Олимпиаде! Терлюга завоевала лицензию на Игры-2020
Первая каратистка Украины – на Олимпиаде! Терлюга завоевала лицензию на Игры-2020Другие
Тут и спорить страшно: боссом украинского спорта назначили каратиста
Тут и спорить страшно: боссом украинского спорта назначили каратистаДругие
Жуть: борец сломал шею, пытаясь провести болевой прием
Жуть: борец сломал шею, пытаясь провести болевой приемДругие
Беженка из Африки оставила украинку без
Беженка из Африки оставила украинку без "золота" чемпионата Европы по борьбеДругие
Завалила россиянку за
Завалила россиянку за "золото": Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой ЕвропыДругие
Самой молодой победительницей традиционного турнира в Словакии стала украинская легкоатлетка
Самой молодой победительницей традиционного турнира в Словакии стала украинская легкоатлеткаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...