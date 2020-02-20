Допрыгались! Сразу две украинские легкоатлетки выиграли мировую зимнюю серию турниров

Сегодня у легкоатлетов завершается престижная серия соревнований под крышей World Athletics Indoor Tour. Однако в некоторых видах победители стали известны накануне. И среди них оказалось сразу две украинские красавицы. Мы сообщали, как Марина Бех-Романчук выиграла турнир в Торуни с лучшим результатом сезона в мире.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала лучшей в прыжках в высоту. 18-летняя спортсменка из Днепра победила на двух турнирах серии, а на третий, в Бостон (США), не летала, но это но помешало занять первое место в общем зачете, сообщает Федерация легкой атлетики Украины. Как мы писали, Магучих выиграла турнир в Карлруэ с мировым рекордом среди молодежи до 20 лет – 2,02. Кроме того, Ярослава побеждала на соревнованиях в Глазго, Коттбусе, Банске-Быстрице и Львове.

Ярослава со своим рекордом / Фото: Facebook Реклама

Прыгунья в длину из Хмельницкого Марина Бех-Романчук также оказывалась на первой позиции на всех соревнованиях, в которых принимала участие: в Глазго, Карлсруэ, Торуни и, вчера, во французском Льеване. Интересно, что все результаты у Марины оказались очень близкими: от 6,90 м до 6,96 м. Мы писали, что конкурентка Бех-Романчук, немка Малайка Михамбо, обновила лучший результат сезона в мире.

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Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

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Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

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