Телеведущий Павел Черепин о карантине: "Моей любимой не повезло – я знаю тысячи анекдотов, и по некоторым мы пошли на третий круг"

Победитель одного их этапов чемпионата мира по ралли и ведущий шоу "Суперматч" на НЛО TV - о жизни и работе взаперти

Во время вынужденного карантина можно быть очень продуктивным, делать то, на что раньше не хватало времени, но у каждого – свой рецепт. О том, как развлечь себя, да еще и с пользой, мы расспросили ведущего шоу "Суперматч" на НЛО TV, победителя одного их этапов чемпионата мира по ралли Павла Черепина.

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"Жизнь нашей энергичной и всегда легкой на подъем семьи с одной стороны кардинально изменилась на карантине, а с другой – перестроиться в новый рабочий формат было не слишком сложно. Особенность работы продюсеров-контентмейкеров заключается в том, что наш офис – это съемочные площадки где-то в Стамбуле, Барселоне или Риме, или митинг-румы телеканалов и брендов-партнеров. Теперь не 50%, а все 100% мы проводим в Zoom и мессенджерах, поэтому обустроенного дома полноценного рабочего места хватает.

Сразу отмечу – мы с женой (жена Павла – известная певица Наталья Гордиенко, – прим.ред.) решили прислушаться к советам специалистов, которым доверяем, и по-максимуму соблюсти самоизоляцию. Поэтому без реально уважительной причины не оставляем двор.

Итак, мой топ-7 занятий на карантине:

7. Работа. Ее, как ни странно, меньше не становится, даже наоборот. Новые условия – новые требования к созданию контента, разрабатываем новые форматы, которые могут заменить уже согласованные, но отложенные из-за невозможности съемок. К счастью, большинство эпизодов "Суперматча" мы успели снять до остановки футбола и закрытия границ, поэтому сейчас для нас дни рутины пост-продакшна: монтаж сцен, согласование финальных передэфирных нюансов и другие рабочие моменты по проекту, который уже в эфире.

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6. Юмор и позитив. Без смеха и улыбки жизнь невозможна, в кризисные моменты – особенно. Моей любимой не повезло – я знаю около 10 000 анекдотов, и по некоторым из них мы уже пошли на третий круг, но Наташа терпит пока. Карантин продлили, посмотрим, надолго ли терпения хватит. К счастью, с позитивным настроем в нашей семье все в порядке – умеем и над собой посмеяться, и над другими.

5. Свежий воздух. В такие моменты понимаешь, зачем иногда по часу стоишь утром в пробке – карантин в доме в селе с клочком зеленого газона, деревьев, своей детской площадкой и возможностью "выгуливать" детей, собаку и кошку, не выходя за двор – гораздо комфортнее, чем городской вариант с квартирой. Думаю, многие из горожан сейчас задумаются о переезде.

4. Движение. Вот чего стало радикально меньше, так это физических упражнений. И это проблема. Придется искать кого-то на замену на второй сезон "Суперматча" в пару к Евгению Яновичу, ведь я в кадр уже через неделю-две вмещаться не буду. Вообще нет и движения за рулем – по этому своему привычному агрегатному состоянию организм скучает больше всего. Иногда выхожу во двор и просто несколько минут сижу в машине, держась за руль.

3. Дневной сон. Двое маленьких детей в доме – гарантия не слишком качественного, но и не длительного сна для взрослых! Малые в дневной сон набираются сил и перезагружают свои организмики. Теперь и у нас иногда есть возможность на минут сорок-часок присоединиться к малейшим членам семьи.

2. Качественное время с детьми. Его больше всего не хватает в повседневной рабочей "гонке", и сейчас то время, которое экономится на логистике или отсутствии командировок, можно хотя бы частично сконвертировать в строительство малых архитектурных форм из диванных подушек или в утреннюю игру в футбол теннисным мячиком на кухне с малым, пока любимая не видит... Совместное уборка – тоже неплохой вариант!

1. Время для двоих. Его не хватает в повседневной жизни еще больше! И сейчас ситуация радикально не изменилась. Но посмотреть вместе интересный (и обязательно положительный!) фильм или новый выпуск какого-то шоу просто как зрители, а не выписывая с карандашом таймкоды для дальнейшего разбора комментариев с командой – очень ценные моменты.

Итак, все еще хочется увеличить количество часов в сутках, чтобы успеть абсолютно все. Но уже спокойнее относишься к тому, что это нереально. Человек – существо с неограниченными возможностями и большим генетическим опытом в преодолении препятствий, которые сам себе создает. Поэтому, в комплексе с позитивным настроением, чувством юмора, любимыми вокруг и лишней пачкой гречки в ящике любой карантин можно спокойно выдержать!

Смотрите шоу "Суперматч" по воскресеньям в 10:10 на телеканале НЛО TV.

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