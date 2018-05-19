Террористы взорвали три бомбы на стадионе в Афганистане

Взрывы на востоке страны прозвучали во время матча по крикету, приуроченного к началу священного для мусульман месяца Рамадан

В Афганистане совершен террористический акт на стадионе. В результаты трех взрывов в городе Джелалабад провинции Нангархар по меньшей мере восемь человек погибли, еще 45 ранены. Согласно заявлению местных властей, три самодельных взрывных устройства сработали на стадионе в ходе нападения террористов, передает TasnimNews.

Инцидент произошел во время матча по крикету, приуроченного к началу священного для мусульман месяца Рамадан. Среди погибших – организатор матча и ряд местных чиновников, включая вице-мэра Нангархара.

TasnimNews напоминает, что в этой провинции активны боевики ИГИЛ. Но пока никакая группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Движение "Талибан" заявило о своей непричастности к теракту.

Несколько дней назад в отставку ушел губернатор Нангархара, которого критиковали за неспособность предотвратить серию предыдущих взрывов в регионе.

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