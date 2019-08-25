Творит историю: Дарья Белодед снова стала чемпионкой мира

Дарья Белодед / Фото: Getty Images

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед защитила звание чемпионки мира в категории до 48 кг. Как и год назад в финальном поединке Белодед победила японку Фуну Тонаки. Победный балл украинка заработала совершив ваза-ари в середине схватки.

Таким образом, Дарья Белодед стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории. На момент победы ей исполнилось 18 лет и 11 месяцев.

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Чемпионский путь Дарьи Белодед:

1/16 финала . Катарина Коста (Португалия) – победа иппоном

. Катарина Коста (Португалия) – победа иппоном 1/8 финала. Сариуна Цыжипова (МОК) – победа иппоном

Сариуна Цыжипова (МОК) – победа иппоном 1/4 финала. Лаура Мартинес Абеленда (Испания) – победа иппоном

Лаура Мартинес Абеленда (Испания) – победа иппоном 1/2 финала. Мунхбатин Уранцецег (Монголия) – победа иппоном

Мунхбатин Уранцецег (Монголия) – победа иппоном Финал. Фуна Тонаки (Япония) – победа ваза-ари

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Ранее наша звездочка дзюдо рассказала "Сегодня" о слезах на чемпионате мира, камбеке после перелома челюсти, леопарде для Бубки, испытании Instagram и посвящении в компанию Верняева. "Рада, что у меня есть такие друзья, которые действительно поддерживают, – призналась Дарья Белодед. – И не только когда я выигрываю. Например, когда у меня была травма, очень мотивировали: говорили, что у меня все получится, что нет ничего страшного – это спорт. Когда слышишь такие слова от олимпийских призеров и чемпионов, это вдохновляет и дает толчок вперед".

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