У организаторов Олимпиады-2020 не хватает металла для медалей

Для наград Токио-2020 будут использоваться только повторно обработанные металлы

Организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио могут столкнуться с нехваткой серебра для изготовления медалей, сообщает The Straits Times.

Всего необходимо изготовить 5 тысяч медалей. Для медалей Игр-2020 будут использоваться только повторно обработанные металлы. За год было собрано около половины требуемой бронзы, однако серебра оказалось намного меньше.

Поиск металлов, которых извлекают из старых смартфонов и компьютеров, должен закончится через год.

Серебра необходимо собрать больше, так как оно используется и для изготовления золотых наград.

Ранее мы писали, что организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио намереваются использовать технологию распознавания лица для аккредитованных участников Игр. Данная мера будет препятствовать возможному использованию украденных или подделанных удостоверений личности. Также будет ускорен процесс прохождения контрольных пунктов.

Напомним, что в программу Олимпиады 2020 года были включены 16 новых видов спорта. Одна дисциплина была исключена.

В конце февраля в Токио были выбраны официальные талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.