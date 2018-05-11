У организаторов Олимпиады-2020 не хватает металла для медалей
Для наград Токио-2020 будут использоваться только повторно обработанные металлы
Организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио могут столкнуться с нехваткой серебра для изготовления медалей, сообщает The Straits Times.
Всего необходимо изготовить 5 тысяч медалей. Для медалей Игр-2020 будут использоваться только повторно обработанные металлы. За год было собрано около половины требуемой бронзы, однако серебра оказалось намного меньше.
Поиск металлов, которых извлекают из старых смартфонов и компьютеров, должен закончится через год.
Серебра необходимо собрать больше, так как оно используется и для изготовления золотых наград.
Ранее мы писали, что организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио намереваются использовать технологию распознавания лица для аккредитованных участников Игр. Данная мера будет препятствовать возможному использованию украденных или подделанных удостоверений личности. Также будет ускорен процесс прохождения контрольных пунктов.
Напомним, что в программу Олимпиады 2020 года были включены 16 новых видов спорта. Одна дисциплина была исключена.
В конце февраля в Токио были выбраны официальные талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.
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