У юной российской фигуристки, рассказавшей о допинге, забрали смартфон

Мама фигристки Анастасии Шаботовой рассказала, что забрала у спортсменки смартфон и заменила его на кнопочный телефон для связи

Анастасия Шаботова. Фото: Instagram

У юной российской фигуристки, рассказавшей о допинге, забрали смартфон //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/605/f1e/5c4605f1ecf96.png //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/605/f1e/5c4605f1ecf96.png 2019-01-21T19:56:26+02:00 Другие Мама фигристки Анастасии Шаботовой рассказала, что забрала у спортсменки смартфон и заменила его на кнопочный телефон для связи

Мама 13-летней российской фигуристки Анастасии Шаботовой, рассказала, что отобрала у дочки смартфон после ее скандальных высказываний в Instagram по поводу допинга. Накануне Анастасия, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что для достижения стабильных успехов в фигурном катании необходимо пить много "правильного допинга". Девочка рассказала, что допинг пьют даже в лучшей российской школе фигурного катания последних лет.

"Мы уже беседовали с Настей – она даже не понимает, в чем ее обвиняют. Конечно, в силу своего возраста. Она не констатировала факт – просто что-то предполагала. Подозревать своих же девчонок – это не Настя, она не может этого делать. Ляпнула что-то, не подумав. Как мама я бы хотела сказать: понимайте, что это дети. Они имеют право на ошибку. А категорически относиться к этому тоже нельзя. Давайте вспомним себя: все в детстве ошибались и делали глупости – за это же нас не казнили. Но с ребенком я приму все меры. Смартфона она лишена – у нее остался только кнопочный телефон для связи", – рассказала Ирину Шаботову.

Позже на странице фигуристки появилось видео-сообщение, в котором она утверждает, что "сказала глупость":

Напомним, что юная спортсменка заявила следующее: "Пьешь много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Пьют ли в "Хрустальном"? Конечно, пьют". На катке "Хрустальный", который обсуждает Шаботова, в последние годы занимались олимпийские чемпионки, победительницы чемпионатов мира и Европы – Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.

Напомним, что из-за допинговой программы государственного уровня, российские спортсмены были лишены олимпийских наград Сочи-2014, а на зимней Олимпиаде в Пхенчхане выступали как нейтральные атлеты под олимпийским флагом. МОК принял решение об отстранении России от Олимпиады-2018 по результатам работы специальной комиссии, которая доказала допинговую программу в этой стране и вмешательство государства в сокрытые применения допинга российскими спортсменами.

Вы сейчас просматриваете новость " У юной российской фигуристки, рассказавшей о допинге, забрали смартфон". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Спорт сегодня , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...