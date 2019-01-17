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Убийцам фигуриста из Казахстана огласили приговор

Сегодня, 15:21

Призер Олимпиады-2014 погиб от ножевого ранения 19 июля

Денис Тен
Денис Тен. Фото: Getty Images
Убийцам фигуриста из Казахстана огласили приговор https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/081/2b5/5c40812b5f2e8.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/081/2b5/5c40812b5f2e8.jpg Другие Призер Олимпиады-2014 погиб от ножевого ранения 19 июля

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алма-Аты был вынесен приговор обвиняемым в убийстве казахстанского фигуристка, олимпийского призера Дениса Тена. Суд признал Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова виновными в убийстве Тена и приговорил их к 18 годам колонии.

"Признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы…. Признать виновным Нуралы Киясова и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы", – огласил приговор судья Кеншилик Абдельдинов.

Как известно, Денис Тен скончался 19 июля от ножевых ранений. Медики Казахстана боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.Исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты Ержан Куттыгожин заявил, что 25-летний фигурист поступил в клинику в состоянии клинической смерти, ножевое ранение было нанесено в районе крупных кровеносных сосудов.

По сообщению полиции, Тен был ранен в результате нападения автоворов, которых фигурист застиг при попытке кражи зеркал с его автомашины. Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

Олимпиада-2014, фигурное катание

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Источник:

РИА Новости

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