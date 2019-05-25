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Украина обыграла Финляндию в волейбол: гостевая победа на старте Золотой Евролиги

25 мая, 21:19

Золотая Евролига: мужская сборная Украины победила Финляндию, женская была сильнее команды Словакии

Украинские волейболисты обыграли финнов на выезде
Украинские волейболисты обыграли финнов на выезде.

Мужская и женская сборные Украины по волейболу стартовали в Золотой Евролиге с побед. Мужская сборная в субботу на выезде обыграла команду Финляндии со счетом 3:1. Наши волейболисты проиграли первую партию, но выиграли три следующие. Напомним, мужская сборная Украины в Золотой Евролиге попала в группу С, где сыграет против Беларуси, Финляндии и Чехии

Финляндия – Украина 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25)

Женская сборная Украины в первом туре группы А в Запорожье в трех партиях обыграла команду Словакии. Самыми результативными на площадке у украинок стали Светлана Дорсман (15 очков) и Анна Степанюк (13 очков). В другом матче нашей группы сборная Чехии уверенно обыграла Швецию 3:0 (25:10, 25:14, 25:10).

В следующем туре в среду 29-го мая наши девушки сыграют выездной матч со сборной Швеции.

Украина – Словакия 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)

Кстати, недавно волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Девушки из итальянской команды "Имоко Воллей" прикрыли интимные места завоеванным трофеем.

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Сегодня|Спорт

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