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Украина обыграла Германию в стартовом матче Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

2 сентября, 23:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Победителя удалось определить только в послематчевой лотерее

Сборная Украины стартовала в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу с победы над командой Германии, сообщает УАФ. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а второй остался за украинцами. Но в третьей 12-минутке немцы не только сократили отставание, но и сравняли счет – 3:3. В дополнительное время команды забить не сумели, а в серии пенальти удачливее оказались украинские пляжники – 4:3.

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Украина – Германия – 3:3, по пенальти – 4:3
Голы: Хувелер (19 автогол), Пашко (24), Войток (31) – Метцлер (20, 35), Биерман (36).

Украина: Гладченко, Макеев, Зборовский, Щерица, Пашко, Сабатюк, Хижняк, Войток, Сиренко, Войтенко, Заворотний.

Германия: Ебенер, Книллер, Биерман, Вайраух, Бекири, Маркардт, Бааске, Метцлер, Базьель, Мутулингам, Хувелер.

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4 сентября наша команда сыграет со Швейцарией, 5 сентября встретится с Португалией, а 6 сентября померяется силами с Францией. Кстати, в еще одном сегодняшнем матче Португалия разгромила Францию со счетом 7:0.

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Напомним, что завтра сборная Украины по футболу стартует в Лиге наций. В первом туре украинцы встретятся во Львове со Швейцарией. Ранее на пресс-конференции Андрей Шевченко заявил, что предоставит шанс новичкам сборной Украины.

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пляжный футбол Евролига сборная Украины по пляжному футболу

Источник: Сегодня|Спорт

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