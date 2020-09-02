Шевченко обещает эксперимент в Лиге наций: "Мы вызвали новичков и кому-то из них я дам шанс сыграть"

Тренер сборной Украины поблагодарил клубы за помощь в организации мини-сбора, а Львов - за прием

Пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко перед матчем со Швейцарией в Лиге наций. Поединок пройдет 3 сентября во Львове на "Арене Львов".

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- Неоднократно говорили, что пауза между сборами могла повлиять на связи в команде. Удалось за эти несколько дней вернуть команде настрой и связи? Что ждете завтра?

- Мы все делаем, чтобы игроки побыстрее вспомнили связи. Еще раз хочу поблагодарить клубы за этот мини-сбор. Нам удалось поработать над тактикой и физически, чтобы поднять тонус. Мы достаточно разобрали эти два матча, поэтому жду хорошего футбола и жду хорошей реакции от игроков

Со всеми все в порядке. Единственное, нас покинул. Шапаренко, у него небольшая мышечная травма. Мы посоветовались с докторами, и отпустили его. Он вернулся в Киев.

У меня огромное уважение к Владимиру Петковичу за его работу в Швейцарии. Эта команда однозначно подняла свой уровень, играет в очень хороший футбол. Буквально недавно прочитал новость, что президент Швейцарии посетил Украину, поэтому это очень приятно, что наши связи улучшаются. Я очень люблю эту страну, поэтому желаю им удачи.

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- Влияет ли то, что матч пройдет без зрителей?

- Еще раз огромное спасибо за прием Львову. Нам нельзя ни с кем общаться, но мы чувствуем поддержку в этом городе. Мы понимаем ситуацию сегодня и есть определенные меры. Игра без зрителей должна проходить. Мы это понимаем и принимаем. Надеемся, что зрители в будущем вернутся. Те меры, что принимает Украина и другие страны, я считаю, что это все оправдано, нужно немного потерпеть

- Считаете ли вы матч со Швейцарией ключевым за третье место, или рассчитываете на очки в матчах с Германией и Испанией?

- Мы рассчитываем на хорошую игру и на очки. С таким настроем команда будет выходить на все игры.

Чем в сборной занимается Андре Аззалин?

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- Он с нами еще с прошлого года. Этот специалист отвечает за физическую подготовку. Он работал в "Монако", во многих клубах. Это очень хороший специалист.

Вы уже определились со стартовым составом на завтрашний матч, учитывая больше количество новичков в команде?

- Мы вызвали новичков и кому-то из них я завтра дам шанс сыграть.

Ранее мы писали, что тренер сборной Швейцарии заразился коронавирусом перед матчем с Украиной во Львове. У специалиста нет никаких симптомов болезни, но он находится на изоляции.

Напомним, что сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского судью, с которым побеждало "Динамо". 35-летний арбитр ФИФА Андреас Экберг обслуживал и матч нашей молодежной команды.

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Смотрите, что ранее о подготовке к Лиге наций говорил Андрей Шевченко:

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