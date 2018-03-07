Чемпиону Олимпиады-2018 пригрозили расстрелом в России

Шведский биатлонист отказался ехать на Кубок мира в Тюмень

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, ранее заявивший о бойкоте соревнований на территории России, пожаловался на поступающие в его адрес угрозы. Об этом сообщает издание SVT.

"Получил сообщения в интернете – как публичные, так и личные. Угрожают застрелить меня в России, пишут, что я плохой человек, что желают смерти всей моей семье", – рассказал 20-летний швед.

Он также выразил мнение, что Международный союз биатлонистов (IBU) не способен гарантировать безопасность спортсменов во время стартов в России.

14 февраля подтвердили, что этап Кубка IBU и этап Кубка мира по биатлону пройдут в России. Самуэльссон призвал к бойкоту соревнований. Вскоре о таком решении объявили американские биатлонисты. Их поддержали спортсмены из Чехии.

Ранее мы давали позицию президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака по поводу бойкота этапа Кубка мира в России.

"Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия", – заявил Брынзак.

Самуэльссон стал обладателем двух медалей на Играх в Пхенчхане – золота в эстафете и "серебра" в гонке преследования.