Украинец Владислав Гераскевич выдал рекорд и "сделал скелетону больно"

Отец и тренер Гераскевича уверен, что если в Украине появится эстакада для тренировок скелетонистов дома – то можно замахнуться на ТОП-6

Владислав Гераскевич.

Украинец Владислав Гераскевич выдал рекорд и "сделал скелетону больно" Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/795/ac4/5c8795ac41835.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/795/ac4/5c8795ac41835.jpg 2019-03-12T13:19:12+02:00 Другие Отец и тренер Гераскевича уверен, что если в Украине появится эстакада для тренировок скелетонистов дома - то можно замахнуться на ТОП-6

Наш скелетон растет! 20-летний Владислав Гераскевич установил личный рекорд на чемпионатах мира, показав в канадском Уистлере на одной из сложнейших трасс мира 14-й результат, на 10 мест выше, чем на дебютном ЧМ-2017. Самый удачный 3-й заезд – 52,49 с, его рекорд в Уистлере. Правда, успел он нас разбаловать 12-м местом на Олимпиаде-2018 и девятым – в Кубке мира. И зрители, и сама команда надеялись на финиш повыше. Но отец и тренер Михаил Гераскевич уверен: если в Украине появится эстакада для тренировок дома, а не только в Латвии, то можно замахнуться на топ-6.

А комментаторы IBSF не перестают удивляться физическим данным Влада, его линиям и тому, как при небыстром старте он развивает внушительную скорость.

"Посмотрите на размеры этого парня! – повторяют они. – Такой большой и крепкий, что кажется, когда он прыгает на скелетон, скелетону становится больно".

Несмотря на доминирование россиян по ходу сезона, решающий старт остался за рекордсменом Мартинсом Дукурсом. У латвийца уже шестое "золото" чемпионата мира!

Напомним, что в ноябре прошлого года Гераскевич уже успел завоевать золотую медаль на этапе Кубка Северной Америки в Вистлере, Канада.

Отметим, что Владислав Гераскевич занял на дебютной и для него, и для Украины в этом виде спорта Олимпиаде сразу 12-е место. Успешнее, если брать личные соревнования, был только Александр Абраменко, допрыгнувший до "золота" во фристайле.

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АВТОР: Катерина Макаревская Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.