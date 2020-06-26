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Украинка организовала сеть борделей в Израиле и заработала более миллиона долларов

26 июня, 13:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсменка привлекала к незаконной деятельности девушек из Украины и России

Бывшая украинская легкоатлетка Светлана Гнездилова, выступавшая за Израиль, организовала в Тель-Авиве сеть массажных кабинетов, под прикрытием которых работали бордели. Спортсменку и ее мужа обвиняют в сутенерстве, склонении к проституции, торговле женщинами, рекламе сексуальных услуг, содержании борделей, отмывании денег и еще нескольких налоговых преступлениях. Всего по делу проходит восемь человек, сообщает Eurosport.

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По версии следствия, Гнездилова благодаря незаконной деятельности заработала около 5 миллионов шекелей (почти 1,3 миллиона евро) и не заплатила с этой суммы налоги. Она занималась тем, что вербовала девушек через русскоязычные сайты. Спортсменка выплачивала посредникам 1 тысячу долларов, а девушкам помогала пройти границу, притворившись туристкой.

Светлана Гнездилова

Светлана Гнездилова

Тем не менее, адвокат Светланы Орит Хаюн отрицает вину спортсменки и заявляет, что с ней плохо общались.

"Речь идет только о массаже. Моя подзащитная отрицает, что имеет отношение к вовлечению кого-либо в занятие проституцией. Речь идет об известной и достойной женщине, спортсменке, медалистке, не имеющей уголовного прошлого. С ней обращались как с последней преступницей. Заявления о том, что она плохо себя чувствует, даже не рассматривались. Мы убеждены, что ее содержание под стражей в течение 23 дней было ненужным", – заявил адвокат.

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Светлана Гнездилова

Светлана Гнездилова / Фото: Facebook

Гнездилова родилась в Харькове, но в 1996 году вместе с мужем переехала на ПМЖ в Израиль. За новую страну она выступала в дисциплинах барьерного бега и семиборья, была чемпионкой страны, участвовала в чемпионатах Европы и мира.

Ранее мы писали, что на российского хоккеиста завели уголовное дело за захват барбершопа. Спортсмен захватил парикмахерскую своего друга, который задолжал ему 285 тысяч рублей. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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легкая атлетика проституция бордель

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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