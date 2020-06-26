На российского хоккеиста завели уголовное дело за захват барбершопа

Спортсмен захватил парикмахерскую своего друга, который задолжал ему 285 тысяч рублей

Российскому хоккеисту московского "Динамо" Андрею Сергееву предъявлено обвинение в самоуправстве. Игроку грозит до пяти лет лишения свободы за самовольный захват парикмахерского салона Room BarberShop в Нижнекамске, Республика Татарстан, сообщает "Спорт Бизнес Online".

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По информации источника, следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил ему, а также еще двум молодым людям – Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву – обвинение в самоуправстве (ч.2 статьи 330 УК РФ). Все трое фигурантов дела сейчас находятся под подпиской о невыезде

"Самовольный захват", по мнению следствия, произошел потому что владелец барбершопа Андрей Белоусов задолжал хоккеисту 285 тысяч рублей, долг копился несколько лет. А когда пришло время отдавать деньги, оказалось, что Белоусов сделать этого не может – средств нет.

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Ранее перед этим хоккеист обвинял Белоусова в краже кошелька во время совместного отдыха в баре. По словам спортсмена, в кошельке было 40 тысяч рублей и банковские карты. Белоусов согласился возместить потерю 40 тысяч, хотя и не признавал свою вину. Позже дело было закрыто из-за недостатка улик

"Я думаю, он сам не хотел изначально отнимать у меня барбершоп. Уверен, что все шло с подачи Переславцева – моего конкурента из тату-салона. Если бы Сергеев сказал, что ему нужны эти 285 тысяч, я бы смог напрячься и достать их за неделю", – рассказал изданию Белоусов.

Ранее мы писали о жутких случаях дедовщины в канадском хоккее: игроки подали в суд из-за издевательств и сексуального насилия. По словам пострадавших, бывали случаи, когда юных ребят принуждали вступать в сексуальные отношения с животными.

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