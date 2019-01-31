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Украинская бегунья – о смене гражданства на российское: "Это единственный вариант быть рядом с ребенком"

31 января, 20:10

Легкоатлетка Наталья Погребняк объяснила, почему взяла российское гражданство

Наталья Погребняк
Наталья Погребняк. Фото: Getty Images
Украинская бегунья – о смене гражданства на российское: "Это единственный вариант быть рядом с ребенком" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/339/738/5c5339738f3bd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/339/738/5c5339738f3bd.png Другие Легкоатлетка Наталья Погребняк объяснила, почему взяла российское гражданство

Чемпионка Европы-2010 в спринтерской эстафете Наталья Погребняк рассказала, почему несколько недель назад сменила украинское гражданство на российское. "Такова моя семейная ситуация. Без гражданства я не могла находиться в России больше 90 дней. Так что единственный вариант быть рядом с мужем и ребенком – это сменить паспорт", – рассказала спортсменка.

Погребняк замужем за российским прыгуном тройным Дмитрием Сорокиным.

"Мы и так с мужем два года встречались на расстоянии, месяцами не виделись. Я из Харькова, а границу на Донбассе закрыли. Так что прямого пути на Краснодар не осталось, приходилось добираться только в объезд, через Москву. На дорогу уходил целый день со всеми пересадками. Это должно было когда-нибудь прекратиться", – говорит Погребняк.

Она отметила, что федерация легкой атлетики Украины отнеслась с пониманием к решению спортсменки сменить гражданство. В ближайшее время Погребняк планирует обратиться в ИААФ с просьбой получить возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Из-за допингового скандала россияне не могут представлять свою страну на официальных стартах, отстранение было продлено в декабре минувшего года.

Личный рекорд в беге на 100 метров (11,09 секунды) Погребняк установила летом 2015 года на национальных соревнованиях в Кировограде. Кристина Сивкова, занявшая первое место на чемпионате России 2018 года в беге на 100 метров, показала результат 11,29 секунды.

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Тег легкая атлетика, гражданство, Наталья Погребняк, бегуны

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СЭ

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